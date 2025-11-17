Live TV

O nouă noapte, un nou atac cu drone în Kiev. Foto: Profimedia
Văduva primului inginer care a murit în catastrofa de la centrala nucleară de la Cernobîl din 1986 a fost ucisă într-un atac cu drone rusești la Kiev, pe 14 noiembrie, au declarat autoritățile ucrainene.

Vestea a fost anunțată de președintele Volodimir Zelenski, care a declarat că moartea Nataliei Khodemchuk este o „nouă tragedie” provocată de Kremlin, scrie TVPWorld.

Soțul ei, Valerii, a murit în urma exploziei reactorului numărul patru la centrala din Pripiat, nordul Ucrainei, în urmă cu aproape 40 de ani. Corpul său nu a fost niciodată recuperat.

După dezastru, Nataliia Khodemchuk a fost evacuată din casa ei și i s-a dat un apartament în capitală, împreună cu alți muncitori de la centrala electrică.

Vineri, o dronă s-a prăbușit în lateralul clădirii sale, situată pe malul stâng al Kievului. Ea a murit la spital după ce a suferit arsuri pe 45% din suprafața corpului. Alte șase persoane au fost ucise.

Agenția de stat ucraineană pentru gestionarea zonei de excludere din jurul Cernobîlului a comentat moartea lui Khodemchuk, spunând că ea a trăit cu „demnitate, iubire și o forță liniștită” care i-a inspirat pe toți cei pe care i-a întâlnit.

„Era veselă, îi sprijinea pe ceilalți și strălucea. Acum, vocea ei se alătură vocilor tuturor ucrainenilor nevinovați uciși de teroarea rusă.”

 

Zelenski a declarat că moartea Nataliei a fost o „nouă tragedie” cauzată de Kremlin și a cerut aliaților să ajute Ucraina.

„Ucrainenii care au supraviețuit [Cernobîlului], care au ajutat la reconstrucția țării după acel dezastru, se confruntă din nou cu pericolul – teroarea unui stat agresor”, a scris el într-o declarație pe rețelele de socializare.
Președintele a solicitat apoi mai mult ajutor pentru a salva viețile ucrainienilor, inclusiv apărare aeriană, capacități de protecție și mai mult sprijin din partea aliaților.

„Numai astfel se poate opri teroarea rusă și se poate acorda familiilor ucrainene dreptul fundamental la siguranță în propriile case”, a adăugat el.

 

