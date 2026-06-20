Val de arestări în Rusia: peste 20 de persoane, reținute pentru amenințări la adresa autorității de reglementare a internetului

Peste 20 de persoane au fost arestate în Rusia, fiind suspectate că au amenințat sau au planificat atacuri împotriva conducerii Roskomnadzor, autoritatea care supraveghează comunicațiile și internetul în țară. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) acuză serviciile de informații ucrainene că recrutează tineri ruși prin Telegram și alte platforme de socializare pentru a desfășura activități extremiste și teroriste, potrivit Agerpres, care citează EFE.

Forţele de securitate au reţinut încă din luna aprilie şapte persoane care ar fi plănuit atacuri împotriva unor înalţi oficiali de la Roskomnadzor.

Întreruperea accesului la internet şi limitările de pe reţelele de socializare din ultimele luni au provocat o mare nemulţumire în rândul ruşilor, în special al tinerilor, cărora li s-au alăturat membri ai Parlamentului, lideri de afaceri şi personal militar.

Potrivit sondajelor, acesta ar fi unul dintre principalele motive pentru scăderea popularităţii preşedintelui Vladimir Putin şi a partidului Kremlinului înaintea alegerilor legislative din 20 septembrie.

Cu toate acestea, Comisia Electorală Centrală a anunţat săptămâna aceasta că, pe durata celor trei zile de vot, autorităţile vor restricţiona accesul la internet pentru a asigura siguranţa publică, invocând atacuri cu drone.

În ultimii ani, poliţia rusă a arestat numeroşi tineri despre care susţine că ar fi fost racolaţi de Kiev pentru a ataca birouri de recrutare şi a comite alte acte de sabotaj în schimbul unor plăţi în numerar.

Editor : A.P.