Val de atacuri informatice în Japonia. Datele a milioane de clienți, studenți și profesori au fost compromise

Mai multe companii și o universitate din Japonia au raportat atacuri informatice și accesări neautorizate ale sistemelor, în urma cărora au fost compromise datele a milioane de clienți, angajați, studenți și profesori, relatează Xinhua și Agerpres.

Universitatea Metropolitană din Osaka a anunțat că hackerii au obținut, cel mai probabil, datele a cel puțin 130.000 de studenți și profesori, în urma unui atac care a provocat căderea sistemului informatic. Aproximativ 500 de servere au fost scoase din funcțiune după un atac de tip ransomware, un software care blochează accesul la date pentru a solicita ulterior o răscumpărare. Rețeaua campusului și portalul destinat cadrelor didactice erau în continuare indisponibile luni, iar cursurile au fost anulate.

Operatorul rețelei de magazine cu prețuri reduse Mr. Max a anunțat marți că datele a aproximativ 1,7 milioane de clienți ar putea fi fost compromise în urma accesării neautorizate a unui server utilizat pentru serviciile de cumpărături online. Compania și-a suspendat serviciile, a blocat calea de acces folosită de atacatori și colaborează cu specialiști externi în securitate. Autoritățile de reglementare și poliția investighează incidentul, iar sistemele sunt monitorizate mai atent.

Compania de servicii de internet GMO Research & AI a anunțat, tot luni, că au fost furate fișierele a 948.000 de membri, iar recompense în valoare de aproximativ 2,9 milioane de yeni, echivalentul a 18.000 de dolari, cuvenite acestora au fost schimbate în coduri pentru carduri cadou Amazon.

Corporația Monogatari, care operează lanțul de restaurante specializate în barbecue Yakiniku King, a anunțat că au fost furate zece milioane de informații referitoare la clienți, fiind afectată aproape întreaga sa bază de clienți. Hackerii au obținut acces neautorizat la un sistem al aplicației pentru smartphone folosite pentru rezervări și au obținut adrese de e-mail și numere de telefon. Până în prezent, nu a fost confirmată utilizarea rău intenționată a acestor date.

Daiwa Securities Group a avertizat că datele a aproximativ 110.000 de clienți, precum și informații fără caracter personal, ar fi putut fi compromise prin intermediul unui server operat de un subcontractor. Potrivit companiei, informațiile respective nu pot fi folosite pentru efectuarea de tranzacții, inclusiv online.

Toate incidentele au fost raportate separat de entitățile implicate și nu există indicii că ar fi vorba despre un atac informatic coordonat.

Editor : Ș.A.