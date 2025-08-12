Live TV

Val de căldură extremă în Franța, autoritățile sunt în alertă. Seceta severă crește riscul incendiilor de vegetație

Data publicării:
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Foto: Getty Images

Un val de caniculă care a adus temperaturi de peste 40 de grade Celsius a determinat autorităţile din Franţa să intre în alertă, informează marţi DPA, potrivit Agerpres. 

Serviciul meteorologic naţional, Météo France, le-a recomandat rezidenţilor din multe regiuni ale ţării să dea dovadă de prudenţă sporită marţi.

Un număr de 14 unităţi administrative au fost plasate sub cel mai ridicat nivel de alertă pentru caniculă - roşu - în timp ce alte 64 au rămas la nivelul portocaliu.

Spitalele au fost avertizate că vor primi pacienţi afectaţi de temperaturile extreme, a spus ministrul Sănătăţii, Catherine Vautrin, după ce condiţiile meteo au dus de asemenea la niveluri ridicate de ozon şi la deteriorarea calităţii aerului în oraşe.

Compania de transport feroviar SNCF a anulat mai multe conexiuni intercity pe rutele Paris-Clermont-Ferrand şi Bordeaux-Marseille până vineri din cauza caniculei.

Autorităţile se tem că sistemele de aer condiţionate din garniturile mai vechi folosite pe aceste rute nu vor face faţă temperaturilor extreme.

Pentru a-i ajuta pe oameni să se răcorească, municipalitatea Lyon a lăsat un parc deschis pe timpul nopţii pentru a le permite rezidenţilor să doarmă în aer liber, în timp ce mai multe muzee dotate cu aer condiţionat şi-au deschis porţile în mod gratuit pentru a le oferi un refugiu din calea caniculei.

În Bordeaux, a fost deschis un centru care oferă refugiu împotriva caniculei persoanelor fără adăpost.

Spaţii publice precum Paris Metro afişează avertizări prin care le recomandă rezidenţilor să bea lichide suficiente şi să se protejeze împotriva căldurii.

Între timp, riscul incendiilor de vegetaţie rămâne extrem de ridicat din cauza caniculei şi a condiţiilor secetoase.

Météo France a avertizat că temperaturile extreme provoacă uscarea excesivă a solului şi vegetaţiei, în special în regiunea sud-vestică, care se confruntă cu o secetă deosebit de severă.

În weekendul trecut, după mai multe zile de lupă cu flăcările, pompierii au reuşit să aducă sub control cel mai vast incendiu de vegetaţie izbucnit în ultimele decenii în Franţa.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
copii care alearga pe langa fantani
1
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
2
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
Vladimir Soloviov
3
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
masina in soare
4
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
Jandarmi bun
5
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Digi Sport
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
volodimir zelenski la birou
Zelenski știe deja cine a câștigat din viitoarea întâlnire Trump...
incendii romania
România, mistuită de incendii de vegetație. Imagini impresionante din...
Balastiera
Apele Române neagă întârzierile cu aplicația „Radarul Balastierelor”...
bogdan ivan
Bogdan Ivan apără numirea finului său în conducerea Hidroelectrica...
Ultimele știri
Europa, criticată în raportul Departamentului de Stat al SUA. Pentru ce trag americanii semnalul de alarmă
Armand Duplantis a doborât recordul mondial la săritura cu prăjina pentru a 13-a oară. Cât a sărit „Mondo” la Budapesta
Panică în Germania din cauza a „două puncte strălucitoare de pe cer”, confundate cu OZN-uri. Explicația fenomenului astronomic inedit
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
barbat si un termometru care arata temperaturi ridicate
Prognoza meteo actualizată: ANM anunță cod galben de caniculă miercuri, în 12 județe. Vremea la București
profimedia-0789502916
Incendii puternice de vegetație la câțiva kilometri de Madrid. Mii de oameni evacuați și în Andaluzia
Le-contrat-social
„Nicolas e cel care plătește”, mișcarea online care tulbură apele politicii franceze. De ce amintește de protestele Vestelor Galbene
incendiu spania
Caniculă record în sudul Europei: Un „cocktail Molotov” climatic alimentează incendii uriașe în zona mediteraneană
photo-collage.png - 2025-08-11T152037.273
Marco Rubio a găsit vinovatul pentru eșecul negocierilor dintre Israel și Hamas. Cu ce a greșit Emmanuel Macron
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Fanatik.ro
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a...
Adevărul
Pensii de mizerie pentru badantele românce din Italia. Au ajuns bătaia de joc a sistemului de pensii. „O...
Playtech
Gabriela Firea, desfigurată de operațiile estetice! Cea mai recentă apariție a șocat, nimeni nu se aștepta la...
Digi FM
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme în trei luni: „Am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram...
Digi Sport
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
Pro FM
Misha, imagine rară alături de fiica ei și a lui Connect-R. Fanii au reacționat imediat: „Încă un pic și te...
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
Adevarul
Cum se vede de pe front summitul Trump-Putin din Alaska: „Nu ne facem iluzii că Rusia se va opri”
Newsweek
Care pensionari iau bani în plus la pensie în septembrie? 2.000.000 carduri de alimente, încărcate
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Ea este cea mai bătrână alpaca din lume. Secretele longevității sale, dezvăluire de proprietarii ei
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Jeremy Allen White își etalează fizicul lucrat pe plajă. Actorul se pregătește pentru rolul lui Bruce...