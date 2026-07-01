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Val de căldură istoric în Statele Unite. Autoritățile avertizează că pot fi doborâte recorduri de temperatură

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road sign in Death Valley warning travelers of extreme heat USA SUA
Foto: Getty Images
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Din articol
Festivităţi şi Cupa Mondială, sub ameninţarea caniculei Valurile de căldură, tot mai frecvente

O mare parte din teritoriul Statelor Unite se confruntă începând de miercuri cu o căldură sufocantă, care ar putea să doboare mai multe recorduri de temperatură în zilele următoare şi să afecteze totodată Cupa Mondială de fotbal şi festivităţile ocazionate de cea de-a 250-a aniversare a acestei ţări.

Un val de aer torid acoperă deja centrul ţării şi se va deplasa pe parcursul zilei de miercuri spre coasta de est a Statelor Unite, unde ar putea provoca temperaturi extreme în mai multe oraşe mari, precum Washington şi New York, timp de câteva zile, informează AFP preluată de Agerpres.

„Intrăm în ceea ce ar putea fi valul de căldură cel mai extrem pe care acest oraş l-a cunoscut de peste un deceniu încoace”, a avertizat miercuri Zohran Mamdani, primarul din New York, într-un mesaj distribuit pe reţelele de socializare.

Din cauza aerului încărcat cu multă umiditate, temperaturile resimţite ar trebui să ajungă la 40,5°C în timpul acestei zile, a avertizat el, şi vor continua să crească în zilele următoare.

Joi, ziua în care se aşteaptă vârful perioadei de caniculă pe coasta de est, căldura resimţită ar trebui să depăşească 43°C în metropola americană, precum şi în capitala ţării, Washington.

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În faţa acestor temperaturi extreme, care ar trebui să doboare în unele locuri o serie de recorduri istorice, autorităţile din mai multe oraşe au activat planuri împotriva caniculei şi au îndemnat populaţia să dea dovadă de prudenţă.

Deşi majoritatea clădirilor din Statele Unite sunt echipate cu sisteme de climatizare şi răcire, caniculele cauzează mai multe decese în această ţară decât uraganele şi inundaţiile, iar durata şi intensitatea acestor episoade caniculare stârnesc mari îngrijorări, inclusiv în rândul specialiştilor de la serviciile de meteorologie.

Temperaturile nocturne „nu vor aduce decât puţină uşurare, sau chiar deloc”, fapt care „va agrava repercusiunile asupra sănătăţii”, a insistat într-o înregistrare video Owen Shieh, un meteorolog american, care a îndemnat populaţia la prudenţă în faţa riscurilor de deshidratare şi insolaţie.

Festivităţi şi Cupa Mondială, sub ameninţarea caniculei

Îngrijorările sunt cu atât mai mari cu cât Statele Unite se pregătesc să celebreze cu mult fast, sâmbătă, împlinirea a 250 de ani de la semnarea Declaraţiei de Independenţă, cu numeroase evenimente prevăzute pentru această ocazie în aer liber.

Sunt programate, de asemenea, mai multe partide la Cupa Mondială de fotbal, care se desfăşoară în prezent în Statele Unite, Canada şi Mexic.

Deşi câteva stadioane care găzduiesc meciuri de fotbal la această Cupă Mondială sunt echipate cu acoperişuri, sisteme de climatizare sau ambele (precum cele din Atlanta, Dallas şi Los Angeles), multe alte stadioane sunt descoperite, aşa cum este cazul celui din Philadelphia, unde Franţa va înfrunta Paraguay sâmbătă, în optimile de finală.

Programat la ora locală 17:00 (19:00 GMT), acest meci ar putea fi disputat sub o căldură copleşitoare, atât pentru spectatori, cât şi pentru jucători, în contextul în care oraşul Philadelphia este vizat în prezent de o alertă de caniculă, cu temperaturi aşteptate între 35°C şi 40°C până sâmbătă.

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Echipele Portugaliei şi Croaţiei s-ar putea confrunta cu acest val de căldură încă de joi, când se vor înfrunta la Toronto, în Canada, unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34°C şi 37°C în timpul zilei.

„Fiţi atenţi la activităţile pe care le aveţi programate. Pe cât este posibil, limitaţi-vă activităţile în aer liber în timpul orelor cele mai călduroase din timpul după-amiezii, hidrataţi-vă chiar dacă nu vă este sete şi asiguraţi-vă că aveţi acces în spaţii cu sisteme de climatizare, acolo unde acest lucru este posibil”, a adăugat Owen Shieh, de la serviciul american de meteorologie (NWS).

Valurile de căldură, tot mai frecvente

Peste tot în lume, valurile de căldură devin mai intense şi mai frecvente din cauza schimbărilor climatice, provocate în principal de arderile de cărbune, petrol şi gaze naturale.

Canicula istorică ce s-a abătut recent asupra unei mari părţi a Europei reprezintă un exemplu în acest sens.

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Editor : Ana Petrescu

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