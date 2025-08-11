Val de caniculă cu temperaturi „excepționale” în Franța. 12 departamente sunt în alertă roșie

Un val de caniculă care a început vineri în Franţa va continua să se intensifice luni, cu temperaturi „excepţionale” în sud-vestul ţării, unde 12 departamente sunt plasate în alertă roşie de caniculă, relatează AFP, preluat de News.ro.

Această alertă va fi prelungită până marţi în cele 12 departamente afectate: Charente-Maritime, Charente, Gironde, Dordogne, Landes, Gers, Lot-et-Garonne, Lot, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Tarn şi Aude.

„S-ar putea să ne apropiem de niveluri record, să înregistrăm valori fără precedent, dar recordul naţional de 48 °C ar trebui să rămână de neatins”, a precizat Christelle Robert, meteorolog la Météo-France.

În paralel, Météo-France a clasificat 20 de departamente, în principal din vestul şi sudul ţării, ca fiind expuse unui risc ridicat de incendii luni. În departamentul Aude, unde vântul uscat şi cald şi temperaturile caniculare au complicat duminică acţiunile pompierilor pentru a stinge incendiul uriaş care a cuprins 16.000 de hectare, mercurul ar trebui să se menţină între 40 şi 42 °C.

Duminică, mai multe oraşe au depăşit deja pragul de 40°C, cu 42,2°C înregistrate în Hérault, 41,3 °C în Pirineii Orientali şi 40,9 °C în Gard.

Valul de căldură, care s-a extins şi s-a intensificat de vineri în jumătatea sudică a Franţei, „se îndreaptă spre nord”, potrivit Météo-France. „Vom depăşi 30 °C peste tot în Franţa”, cu temperaturi care ar trebui să atingă 38 °C în Centre-Val de Loire şi 34 °C în Île-de-France, precizează meteorologii.

Pe lângă cele 12 departamente aflate în alertă roşie începând de luni la prânz, alte 41, situate în principal sub o linie care se întinde de la Vendée la Doubs, au fost plasate în alertă portocalie.

Doar 13 vor scăpa de căldura extremă, într-o fâşie care se întinde de la Normandia la Alsacia, trecând prin Nord, celelalte fiind în alertă galbenă.

Pentru această nouă zi caniculară, agenţia de sănătate publică din Franţa îi sfătuieşte pe oameni să se hidrateze şi să consume regulat lichide, să evite alcoolul şi cafeaua, care „favorizează deshidratarea”, recomandând totodată „reducerea activităţilor fizice” sau chiar „amânarea” sesiunilor de sport.

