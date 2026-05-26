Val de caniculă în Europa, temperaturi neobișnuite pentru luna mai. Continentul se încălzeşte mai repede decât alte regiuni ale lumii

Record de temperatură la Londra, alerte de caniculă în Franţa, reglementarea muncii în aer liber în Italia: o parte a Europei se confruntă în această săptămână cu un val de căldură considerat excepţional pentru luna mai, un rezultat al schimbărilor climatice pe un continent care se încălzeşte mai repede decât alte regiuni ale lumii. Europa este sufocată de un val de căldură neobișnuit pentru această perioadă, care doboară recorduri de temperatură, inclusiv luni în Marea Britanie, și a determinat autoritățile să emită avertismente după ce în Franța au fost raportate decese la evenimente sportive pentru amatori.



Mercurul a urcat în termometre pentru prima dată pentru o zi din luna mai până la 34,8 grade Celsius, luni, în Kew Gardens, celebrul parc botanic situat în sud-vestul Londrei, relatează AFP, preluată de Agerpres.



"Luni a fost cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată în luna mai, depăşind cu 2 grade Celsius precedentul record" de 32,8°C, înregistrat în 1922, apoi, din nou, în 1944, a anunţat Met Office pe reţeaua de socializare X. "O asemenea căldură ar fi excepţională în Regatul Unit chiar şi în mijlocul verii", a subliniat agenţia britanică de meteorologie.



Această temperatură este "cu mult peste valorile normale, care, la Londra, de exemplu, ar trebui să se situeze în jurul pragului de 17-18 grade Celsius", a declarat Greg Dewhurst, meteorolog în cadrul Met Office.



Fenomenul este cauzat de un aflux de aer cald provenit din Africa de Nord, care a rămas captiv sub presiunile ridicate exercitate de un puternic anticiclon. Potrivit consensului ştiinţific, schimbările climatice de origine antropică au făcut ca fenomenele meteorologice extreme, precum valurile de căldură, secetele şi inundaţiile, să devină mai intense.



"Observăm din ce în ce mai multe extreme, nu numai în Regatul Unit, ci peste tot în lume, cu tot mai multe recorduri doborâte şi din ce în ce mai des", a subliniat Greg Dewhurst, care vede în aceste manifestări "un bun indicator al schimbărilor climatice în acţiune".

„Cu adevărat îngrijorător”

"Ai crede că suntem în Spania", a declarat irlandeza Chloe O'Brien Cuminsky, în vârstă de 32 de ani, luni, în parcul St. James din Londra, în apropiere de Palatul Buckingham.



"Este bine să avem vreme frumoasă, dar bănuiesc că atunci când ne gândim la schimbările climatice, atunci lucrurile nu mai sunt deloc bune", a continuat această studentă de la şcoala de infirmiere.



Lindy Brand-Daloze, o australiancă în vârstă de de 66 de ani, care locuieşte la Londra de 12 ani, spune că nu îşi aminteşte de o asemenea căldură în luna mai. "Sper că tânăra generaţie va lua aceste lucruri cu adevărat în serios şi să-şi schimbe obiceiurile. Dar când vezi că liderii din lumea întreagă sunt complet indiferenţi, este cu adevărat îngrijorător", a adăugat ea.



În 2025, Regatul Unit a înregistrat cel mai călduros an al său din istoria măsurătorilor meteorologice.



În Franţa, pe străzile din Rennes, un oraş din regiunea vestică Bretania, Daniele Dupont, o femeie de 74 de ani, copleşită de căldură, încearcă să se adăpostească la umbră şi se declară surprinsă de "o asemenea căldură în mai". "Voi închide obloanele de la ferestre. Nu voi mai ieşi din casă în această după-amiază", a adăugat ea.



În departamentul Gard din sudul Franţei, unde temperaturile diurne au cochetat cu pragul de 30°C duminică, Jean-Louis Portal, un viticultor şi legumicultor din Meynes, îşi urmăreşte viile cu multă atenţie. Dacă nu se produce "un eveniment climatic", el anticipează culesului strugurilor albi "la începutul lunii august, mai degrabă decât după 15 august, aşa cum s-a întâmplat anul trecut".



Acest "episod de căldură timpurie este remarcabil" şi "va dura, a priori, până în weekend", a declarat luni Francois Gourand, specialist în prognoze la Meteo-France.



Opt departamente din vestul Franţei sunt plasate pentru marţi sub incidenţa unui cod portocaliu de caniculă (al doilea ca intensitate pe o scară cu trei niveluri).



Ministerul Sporturilor a lansat un apel duminică - ziua în care mai multe recorduri termice au fost doborâte, inclusiv la Brest, în vestul extrem al Franţei (29,8°C) - la "cea mai mare vigilenţă în practica sportivă".



Duminică, un participant la o cursă de alergare în Paris a murit în timpul evenimentului, iar alţi 10 alergători au fost spitalizaţi "cu o urgenţă absolută" în apropiere de capitala franceză. Lângă Lyon, în partea central-estică a Franţei, o femeie de 28 de ani a murit ca urmare a unei "hipertermii corporale cauzate de efort" în timp ce participa la o competiţie indoor, ce combină probele de alergare şi fitness într-o sală cu aer condiţionat.

Ministrul francez al Sportului, Marina Ferrari, a transmis condoleanțe familiei unui alergător care a murit duminică într-o cursă de la Paris. Ziarul Le Parisien a relatat că bărbatul în vârstă de 53 de ani a suferit un atac de cord în timpul cursei în arondismentul 20 al capitalei și că pompierii nu au reușit să-l resusciteze. Nu se știa încă dacă cauza morții alergătorului a fost legată de căldură, dar Ferrari a sugerat o posibilă legătură.

Reglementare în Italia

În Italia, în regiunea Lazio, în care se află Roma, o reglementare ce limitează activităţile profesionale "cu o expunere prelungită la soare" între orele locale 12:30 şi 16:00 a fost adoptată luni. În vigoare până pe 15 septembrie, această regulă a fost implementată anul trecut pe 30 mai.



Pentru Francois Gourand, schimbările climatice "fac în mod foarte clar posibile şi chiar probabile" temperaturile care erau "aproape imposibile sau improbabile" în urmă cu 30 sau 40 de ani.

Fenomenele meteo extreme apar tot mai frecvent pe măsură ce încălzirea planetei se accentuează. Experții spun că fenomenele meteorologice extreme fără precedent și uneori letale, care apar în momente neobișnuite și în locuri atipice, pun tot mai multe persoane în pericol.



Un raport publicat la sfârşitul lunii aprilie de serviciul european Copernicus de monitorizare a schimbărilor climatice (C3S) şi Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) a reamintit că, începând din anii 1980, "Europa s-a încălzit de două ori mai repede decât media globală" şi că "valurile de căldură devin din ce în ce mai frecvente şi mai grave" pe o suprafaţă de cel puţin 95% din teritoriul european.

