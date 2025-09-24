Val de critici după ce Farage a mințit că imigranții români mănâncă lebede din parcurile britanice: „S-a inspirat direct de la Trump”

Politicianul naționalist britanic Nigel Farage a fost acuzat că răspândește informații false și „teorii nebunești ale conspirației” după ce i-a acuzat în mod fals pe românii din Marea Britanie că mănâncă lebede din parcuri, în cel mai recent atac al său asupra migranților care locuiesc în Regatul Unit, relatează The Independent.

Liderul partidului naționalist Reform UK a susținut că „lebedele sunt mâncate în parcurile regale”, iar crapii sunt furați din iazuri „de către oameni care provin din culturi diferite”.

Întrebat cine crede că mănâncă lebedele, care sunt o specie protejată în Marea Britanie, Farage a răspuns: „Oameni care provin din țări în care acest lucru este considerat acceptabil”.

Întrebat la postul de radio LBC dacă est-europenii, românii și „oamenii de genul acesta” sunt responsabili, Farage a spus: „Așa cred.”

Organizația caritabilă Royal Parks, care administrează parcurile regale, a respins rapid afirmația lui Farage, spunând: „Nu ni s-au raportat incidente de persoane care să fi omorât sau mâncat lebede în cele opt parcuri regale din Londra”.

„Ofițerii noștri pentru fauna sălbatică lucrează îndeaproape cu Sanctuarul de lebede pentru a asigura bunăstarea lebedelor din toate parcurile”, a adăugat organizația.

Comentariile lui Farage seamănă cu o afirmație falsă a președintelui american Donald Trump, conform căreia migranții haitieni mănâncă animalele de companie ale americanilor. Deputații laburiști din Marea Britanie spun că declarațiile liderului naționalist sunt un alt motiv pentru care acesta nu trebuie să se bucure de încrederea oamenilor.

„Când o figură publică începe să propovăduiască conspirații sălbatice și exagerări grotești, de la migranți care mănâncă lebede până la aluzii la probleme de sănătate cauzate de paracetamol, aceasta dezvăluie o abordare tulburătoare: hrănirea deliberată a fricii, confuziei și neîncrederii. Unii vor crede în aceste minciuni, dar alții vor vedea prin perdeaua sa de fum. Dacă nu poți avea încredere în acest om în cele mai simple chestiuni de sănătate sau adevăr, atunci cum poți avea încredere în el să conducă o țară? Trebuie să ne întrebăm: dacă minte astăzi, despre ce va minți mâine?”, a spus deputatul laburist Clive Lewis.

Andy McDonald, un alt deputat laburist, a spus că declarațiile lui Farage „se inspiră direct de la Trump și sunt o încercare deliberată de a inflama tensiunile din comunitățile” din Marea Britanie.

Fizza Qureshi, directoarea executivă a Rețelei pentru Drepturile Migranților, l-a criticat aspru pe Farage pentru „regurgitarea unor povești deja dovedite false” și a spus că declarațiile sale sunt „nu doar absurde, ci și absolut periculoase”.

„Ceea ce arată comentariile lui Nigel Farage este disponibilitatea sa de a răspândi dezinformări neverificate de pe rețelele de socializare și de la organizațiile de extremă dreapta pentru a stârni în mod deliberat mai multă ură împotriva migranților,” a adăugat Qureshi.

