Live TV

Val de disponibilizări în SUA: efectul inteligenței artificiale, mai rău decât revoluția industrială (Corriere della sera)

Data publicării:
Inteligența artificială. Foto- Shutterstock
Foto: Shutterstock
Din articol
Concedierile din octombrie, majoritatea, la companiile de tehnologie Profesii care au dispărut sau s-au diminuat  Inteligența artificială ar putea înlocui jumătate din locurile de muncă de nivel mediu Schimbarea a ajuns la creier

Valul de concedieri la companiile Amazon, UPS și Target, dar și avertismentele venite de la companii precum Meta, Citigroup sau General Motors, sunt puse pe seama înlocuirii muncii intelectuale cu inteligența artificială, și e mai rău decât revoluția industrială, scrie Corriere della Sera.

Disponibilizări masive în birourile Amazon, UPS și Target (un lanț de magazine universale din SUA). Alte grupuri din multe sectoare (bănci precum Citigroup și JP Morgan Chase, lideri digitali precum Meta-Facebook și Salesforce, giganți din retail și industria auto, precum Walmart și General Motors) avertizează că vor concedia angajați și manageri sau cel puțin vor opri angajările: inteligența artificială este suficientă pentru a le satisface noile nevoi de muncă.

Concedierile din octombrie, majoritatea, la companiile de tehnologie

În Statele Unite, cea mai mare parte a concedierilor din octombrie (128.000 dintr-un total de 172.000) au afectat companiile de tehnologie. Se adeveresc profețiile celor care prezic de ani întregi o apocalipsă a muncii intelectuale, „gulerele albe", provocată de progresul inteligenței artificiale? Sau sunt doar fenomene fiziologice de substituție? Sunt locurile de muncă aflate pe cale de dispariție redundante și reabsorbite de noile sectoare create de economia inteligenței computaționale?

De ani întregi tehno-pesimiștii și tehno-optimiștii ne bombardează cu predicții contrare. Chiar și recent economistul șef al Google, Fabien Curto Millet, a minimalizat situația: istoria ne învață că, după toate transformările agricole și industriale, de la abur la electricitate, multe locuri de muncă au dispărut, dar ocuparea forței de muncă, pe termen lung, a crescut.

Profesii care au dispărut sau s-au diminuat 

Cotidianul american The Washington Post enumeră profesiile care au dispărut sau s-au diminuat la minimum: la mijlocul secolului al XIX-lea, agricultura absorbea peste jumătate din forța de muncă, în timp ce acum, conform datelor Organizației Internaționale a Muncii (OIM), a scăzut la 1,5%, în timp ce fierarii, cizmarii și artizanii, care odinioară reprezentau aproape 2%, supraviețuiesc acum cu cifre statistic nesemnificative. Cu toate acestea, piața muncii și-a recăpătat echilibrul.

Stuart Russell, profesor de informatică la Universitatea Yale, care avertizează de ani cu privire la riscurile dezvoltării necontrolate a inteligenței artificiale, notează că colegii săi economiști susțin de mult timp că, conform modelelor lor econometrice, cererea de forță de muncă ar crește și în era inteligenței artificiale. Doar ca să-și dea seama la un moment dat că această muncă nu era efectuată de oameni, ci de mașini.

Inteligența artificială ar putea înlocui jumătate din locurile de muncă de nivel mediu

Dario Amodei, un pionier în dezvoltarea de modele de inteligență artificială în cadrul companiei sale Anthropic, avertizează că inteligența artificială ar putea înlocui jumătate din locurile de muncă profesionale de nivel mediu: traducători, programatori, departamente juridice, contabili, diagnosticieni medicali, jurnaliști și multe altele.

Mulți lideri ai giganților tehnologici împărtășesc această analiză, dar preferă să nu o discute: fie pentru că cred că vor apărea noi locuri de muncă, dar deocamdată nu pot indica niciunul, fie pur și simplu pentru că nu vor să riște schimbări de politici care ar putea încetini ritmul inovației.

Însă tocmai viteza enormă a schimbărilor tehnologice face ca această criză a pieței muncii să fie diferită de cea a revoluției industriale, care a fost mai lentă și mai ușor de rezolvat, parțial pentru că s-a limitat la înlocuirea forței de muncă fizice.

Schimbarea a ajuns la creier

De data aceasta, totul se schimbă mult mai rapid, iar schimbarea nu mai privește doar munca fizică: a ajuns la creier. Mai mult, cu modele lingvistice mari, IA, imitându-ne și dezvoltând abilități suplimentare datorită capacității de a procesa volume enorme de date, invadează domeniul limbajului, care este esența naturii noastre și ne-a permis să ne detașăm în regnul animal.

Aceste diferențe ar trebui să determine o abordare mai atentă, atât din partea politicienilor cât și a companiilor, în gestionarea unor astfel de transformări profunde.

În urmă cu opt ani, vorbind la un seminar la MIT în Boston, Kai-Fu Lee, un om de știință și antreprenor chinez care a studiat la universități americane și a lucrat mult timp pentru Google, Apple și Microsoft, a susținut că China va depăși SUA în domeniul inteligenței artificiale.

Având potențialul de a înlocui oamenii în numeroase sarcini la toate nivelurile, inteligența artificială necesita o regândire a însuși conceptului de muncă, care să fie implementată cât mai curând posibil. Publicul, compus aproape în întregime din cadre universitare, i-a salutat predicțiile cu oarecare surprindere. După opt ani, revista de tehnologie MIT explică de ce China câștigă cursa inteligenței artificiale. Poate că și cealaltă predicție a lui Kai-Fu Lee ar trebui luată în serios, conchide Corriere della sera.

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
1
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
bani lei
4
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și pensionari. Primele...
danut mocanu dat in urmarit de politie
5
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
Digi Sport
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
batran la tara
Case părăsite, ulițe pustii. Cum arată viața în satele României în...
Aliia Roza, fostă spioană din Rusia
Ce tactici folosesc „spionii sexuali” ai Rusiei și Chinei ca să fure...
barbat se uita in portofelul gol
Cu loc de muncă, dar fără stabilitate financiară. Un angajat din 10...
d trump la un pranz de lucru, cu tacamuri pe masa
Trump laudă România: „Îmi plac românii, cred că sunt un popor...
Ultimele știri
Pană de curent în mai multe regiuni ale Ucrainei după un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice
Problema comerțului online, subliniată de scandalul păpușilor tip copil de pe Shein: incapabilitatea de a controla produsele ilegale
Cercetătorul rasist James Watson, unul dintre descoperitorii ADN-ului și laureat al Premiului Nobel, a murit la vârsta de 97 de ani
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pete hegseth
Pentagonul trece achizițiile de arme la „regimul de război”, anunță Pete Hegseth. „Nu construim pentru timp de pace”
White House Press Secretary Karoline Leavitt Holds Daily Press Briefing
Momentul în care Viktor Orban îl întrerupe pe Trump și-i spune că o vrea pe secretara de presă Leavitt, să lucreze în Ungaria pentru el
Donald Trump Viktor Orban
Donald Trump, la întâlnirea cu Viktor Orban de la Casa Albă: „Dacă va fi un summit pentru pace, aș vrea să fie la Budapesta”
Concediere
SUA: Concedierile din octombrie au atins cel mai ridicat nivel pentru această lună din ultimii 22 de ani
Prințul Andrew
Democrații din Congresul SUA vor ca fostul prinț Andrew să fie audiat în cazul Jeffrey Epstein
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte în Săgetător aduce o explozie de energie și curaj. Patru zodii vor avea o doză de nebunie frumoasă în...
Cancan
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Fanatik.ro
Recunoști băiețelul din imagine? Astăzi e cunoscut și apreciat în toată România
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Cutremur la Rayo Vallecano! Andrei Rațiu, prins în mijlocul unui scandal de proporții
Adevărul
Cum s-ar schimba viața românilor dacă am deveni vecini cu Rusia: „Consolidarea fiscală de acum o să ni se...
Playtech
Tichete sociale 2025: Pensionarii cu venituri mici pot cere a 13-a pensie. Suma e fixă și se acordă doar la...
Digi FM
Cine e Natalie Puskinova, Miss Earth 2025. Are doar 21 de ani și preocupări lăudabile
Digi Sport
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția...
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Băiatul lui Michael J. Fox s-a căsătorit. Starul din „Înapoi în viitor” mai are trei fete. Cum își descria...
Adevarul
Imagini virale cu Trump surprins dormind în timpul conferinţei în care un invitat a leşinat lângă el...
Newsweek
Pensionar cu grupe pierde 2.200 lei din pensie la recalculare. Altul cu condiții normale câștigă 1.400. De ce
Digi FM
Emoție pură! John Lewis schimbă tonul de Crăciun și pune reflectorul pe relația tată - fiu. Noul spot e o...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
„Ea este forța care-l ține atât de energic și viu!” Dezvăluiri despre povestea de iubire trăită de Dick Van...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...