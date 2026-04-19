Val de morți și dispariții misterioase ale unor experți în cercetare nucleară și spațială. Casa Albă ar putea deschide o anchetă

Administrația Trump ar putea investiga o serie de morți și dispariții misterioase ale unor experți americani cu legături cu cercetări avansate, a dat de înțeles purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. Declarația vine după ce doi membri republicani ai Congresului au cerut administrației SUA să deschidă o anchetă.

Autoritățile nu au stabilit o legătură între aceste decese și dispariții, dar pe rețelele sociale se speculează despre potențialele legături cu cercetările privind OZN-urile, relatează Newsweek.

„De la mijlocul anului 2024 și până acum, există 10 oameni de știință americani care fie au dispărut, fie au murit. Toți ar fi avut acces la materiale nucleare sau aerospațiale clasificate. Investighează cineva acest lucru pentru a vedea dacă aceste lucruri sunt legate?”, a fost întrebată Leavitt, la un briefing de presă la Casa Albă.

„Nu am vorbit cu agențiile noastre relevante despre acest lucru. Cu siguranță o voi face și vă vom oferi un răspuns. Dacă este adevărat, cred că este cu siguranță ceva ce acest guvern și administrație ar considera demn de analizat”, a răspuns ea.

Printre persoanele dispărute se numără generalul-maior în rezervă al Forțelor Aeriene William Neil McCasland, care a fost văzut ultima dată pe 27 februarie în Albuquerque, New Mexico.

Potrivit anchetatorilor, McCasland și-a lăsat telefonul, ochelarii de vedere și dispozitivele portabile acasă, iar un hanorac gri al Forțelor Aeriene ale SUA a fost găsit ulterior la aproximativ doi kilometri de casa sa.

De asemenea, inginera aerospațială Monica Reza a dispărut în iunie, în timp ce făcea o drumeție în Angeles National Forest din California. Anterior, ea lucrase la un proiect de materiale pentru rachete finanțat de guvern, supravegheat de McCasland, conform unor relatări.

Sunt două dintre cazurile menționate în teoriile care circulă online și care sugerează un tipar mai larg. Mai sunt menționați și doi oameni de știință care au fost atacați mortal la domiciliile lor. Însă autoritățile nu au confirmat nicio legătură oficială între cazuri.

Disparițiile au stârnit teorii care includ potențiale conexiuni cu OZN-uri și spionaj.

Chris Swecker, fost director adjunct al FBI, spune că nu crede că experții dispăruți au fost răpiți de extratereștri.

Cred că există o explicație rațională pentru asta. Dacă nu sunt pur și simplu acte aleatorii, este spionaj modern”, a spus el, potrivit NewsNation.

Potrivit publicației, Swecker crede că fosta sa agenție probabil revizuiește cazurile, în ciuda absenței oricărei confirmări publice din partea guvernului federal.

„Sunt chestiuni clasificate. Nu ar trebui să auzim despre ele, dacă se face o anchetă”, a spus Swecker.

Autoritățile au declarat pentru Newsweek că sunt la curent cu speculațiile din jurul cazului McCasland, dar nu au informații verificate care să stabilească vreo legătură între dispariția sa și orice altă anchetă privind persoanele dispărute. Rămâne de văzut dacă guvernul va anunța public o anchetă oficială privind posibilele conexiuni dintre decesele și disparițiile misterioase ale experților.

Lista experților morți sau dispăruți

Steven Garcia - Contractor guvernamental la Campusul de Securitate Națională din Kansas City, Albuquerque. Dispărut din 28 august 2025.

William „Neil” McCasland - General-maior în retragere al Forțelor Aeriene ale SUA. Dispărut din 27 februarie 2026.

Anthony Chavez - Fost angajat la Laboratorul Național Los Alamos. Dispărut din 8 mai 2025.

Melissa Casias - Angajat administrativ la Laboratorul Național Los Alamos. Dispărută din 26 iunie 2025.

Monica Reza - Directoarea Departamentului de Prelucrare a Materialelor la Laboratorul de Propulsie al NASA. Dispărută din 22 iunie 2025.

Nuno Loureiro - Director al Centrului de Știință și Fuziune a Plasmei din cadrul MIT. Mort în 16 decembrie 2025 (după ce a fost împușcat pe 15 decembrie 2025).

Carl Grillmair - astrofizician la Caltech, care a lucrat la misiunile NEOWISE și NEO Surveyor ale NASA. Mort în 16 februarie 2026.

Michael David Hicks - cercetător științific la Laboratorul de Propulsie al NASA; a lucrat la Proiectul DART și la misiunea Deep Space 1. Mort în 30 iulie 2023.

Frank Maiwald - cercetător principal la Laboratorul de Propulsie al NASA. Mort în 4 iulie 2024.

Jason Thomas - cercetător farmaceutic la Novartis, care lucrează la tratamente pentru cancer. Mort în 17 martie 2026.

Editor : M.B.