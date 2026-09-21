Val de propagandă în Republica Moldova, pe măsură ce numărul incidentelor cu drone crește

De la începutul anului, au fost înregistrate 39 de survoluri neautorizate cu drone deasupra teritoriului Republicii Moldova, pe fondul invaziei Rusiei în Ucraina. Centrul pentru Comunicații Strategice și Combaterea Dezinformării (Stratcom) a constatat că, odată cu creșterea recentă a numărului încălcărilor spațiului aerian moldovenesc, un val de propagandă a luat amploare în țara de peste Prut, scrie Newsmaker.md.

Această propagandă, printre altele, „vizează intimidarea populației, creșterea nemulțumirii față de acțiunile sau inacțiunea autorităților, subminarea eforturilor de consolidare a capacităților de apărare, insuflarea fricii și influențarea opiniei publice pentru a respinge calea europeană”.

Stratfor a remarcat necesitatea investițiilor în apărare, ceea ce va descuraja un agresor și va asigura o mai bună protecție a infrastructurii naționale.

„Numărul incidentelor cu drone în spațiul aerian al Republicii Moldova a crescut semnificativ în ultimele luni, inclusiv cazuri soldate cu explozii. Fiecare incident este însoțit de valuri de propagandă, care distrag atenția de la adevăratul agresor. Tacticile utilizate includ: transferul de vină, în care agresorul acuză victima de un comportament de care el însuși se face vinovat; copy-paste: diseminarea rapidă și pe scară largă a aceluiași text prin copierea și republicarea acestuia pe rețelele de socializare, forumuri sau camere de chat; și agregarea revendicărilor: combinarea mai multor revendicări într-un singur subiect, împreună cu subiectul dronelor, pentru a accentua suferința emoțională și a bloca gândirea critică a publicului”, a menționat Stratcom.

Stratcom a menționat că „istoria arată că, dacă se dă frâu liber fricii, Rusia nu va descuraja acțiunile, ci, dimpotrivă, va spori presiunea și intimidarea”. Stratcom a subliniat, de asemenea, necesitatea investițiilor în capacități de apărare.

„Acest lucru ne arată, de asemenea, că lipsa capacității naționale de apărare este mult mai costisitoare pentru stat, societate și, la nivel individual, pentru cetățeni în caz de agresiune decât investițiile continue în propriile capacități de apărare. (...) Și nu în ultimul rând, istoria recentă ne oferă numeroase exemple de încălcare de către Rusia a neutralității statului, consacrată prin lege și recunoscută la nivel internațional”, a declarat Centrul într-un comunicat de presă.

Potrivit Stratcom, în 2022 au fost înregistrate patru cazuri de survolare ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova, șase în 2023, zece în 2024 și 17 în 2025. În 2026, până în prezent, au fost înregistrate 39 de cazuri.

Editor : M.C