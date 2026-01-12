Val de scumpiri fără precedent în Bulgaria, după trecerea la moneda euro: Prețurile au crescut mult peste rata oficială de conversie

Val de scumpiri fără precedent, în Bulgaria, după ce țara vecină a adoptat moneda euro. În doar 48 de ore, prețurile produselor de bază și cele ale serviciilor publice au crescut mult peste rata oficială de conversie. Experții vorbesc despre abuzuri și lipsa controlului statului.

În prima săptămână după adoptarea monedei euro, prețurile au urcat mult peste rata oficială de conversie de un euro. Pâinea, unul dintre cele mai cumpărate produse, a crescut de la 0,89 leva la 1,19 leva în doar două zile. Asta înseamnă o scumpire de 33%.

În magazinele online, majorările sunt și mai evidente. În unele cazuri, clienții au plătit facturi duble față de prețul afișat, pe fondul unor erori tehnice. În restaurante, pizza, băuturile răcoritoare și meniurile zilnice apar cu prețuri diferite pe bon față de cele din vitrină. Toate rotunjite în favoarea comerciantului, spun experții.

În Sofia, parcarea a crescut de la 2 leva pe oră la 2 euro, iar tarifele mai mici au fost convertite direct de la 1 leva la 1 euro. Deși legislația interzice scumpirile nejustificate și practicile înșelătoare, controalele sunt slabe, iar cetățenii sunt, de fapt, cei care suportă consecințele.

Editor : A.P.