Live TV

Val de scumpiri fără precedent în Bulgaria, după trecerea la moneda euro: Prețurile au crescut mult peste rata oficială de conversie

Data publicării:
bulgaria, leva
Val de scumpiri fără precedent în Bulgaria, după trecerea la moneda euro. Foto: Profimedia

Val de scumpiri fără precedent, în Bulgaria, după ce țara vecină a adoptat moneda euro. În doar 48 de ore, prețurile produselor de bază și cele ale serviciilor publice au crescut mult peste rata oficială de conversie. Experții vorbesc despre abuzuri și lipsa controlului statului.

În prima săptămână după adoptarea monedei euro, prețurile au urcat mult peste rata oficială de conversie de un euro. Pâinea, unul dintre cele mai cumpărate produse, a crescut de la 0,89 leva la 1,19 leva în doar două zile. Asta înseamnă o scumpire de 33%.

În magazinele online, majorările sunt și mai evidente. În unele cazuri, clienții au plătit facturi duble față de prețul afișat, pe fondul unor erori tehnice. În restaurante, pizza, băuturile răcoritoare și meniurile zilnice apar cu prețuri diferite pe bon față de cele din vitrină. Toate rotunjite în favoarea comerciantului, spun experții.

În Sofia, parcarea a crescut de la 2 leva pe oră la 2 euro, iar tarifele mai mici au fost convertite direct de la 1 leva la 1 euro. Deși legislația interzice scumpirile nejustificate și practicile înșelătoare, controalele sunt slabe, iar cetățenii sunt, de fapt, cei care suportă consecințele.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
maduro
2
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
3
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
4
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!
Digi Sport
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
chei de la o locuinta noua
Locuințele s-au scumpit cu aproape 70% în ultimii 10 ani, în România. Țara din UE în care prețurile au scăzut cu 2% față de 2015
Bulgaria adopts euro, joins eurozone as 21st member
7,5 miliarde de leva în numerar au ieșit „la lumină” datorită euro. Bulgaria a lansat euro pe fondul entuziasmului și al fricii
leva, bulgaria
Bulgarii au schimbat peste 30% din leva aflată în circulaţie în primele zile din an, în timp ce cursul euro accelerează
euro in plic
Bulgaria plătește primele pensii în euro. Polițiști și jandarmi au fost trimiși la bănci și oficiile poștale, oamenii stau la cozi
Sediul Băncii Centrale Europene.
Estul Europei ar putea obține un post la vârful Băncii Centrale Europene, după aderarea Bulgariei la zona euro
Recomandările redacţiei
steagul sua si groenlanda
„Va fi sfârşitul NATO.” UE trebuie să ajute Danemarca dacă SUA vor...
radu miruta
Radu Miruță anunță creșterea vârstei de pensionare pentru angajații...
nicusor dan maia sandu
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România...
impozite1
Guvernul pregătește o nouă majorare a impozitelor pentru locuințe și...
Ultimele știri
Papa Leon a primit-o la Vatican pe lidera opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado
Captură record în largul Insulelor Canare: aproape 10 tone de cocaină, găsite îngropate în sare pe o navă 
Reacție virulentă a omului lui Putin de la Chișinău: „Maia Sandu vrea să fie președinta noii țări românești”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 12-18 ianuarie: energii favorabile pe linie. Berbecii strălucesc la muncă, Săgetătorii au...
Cancan
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de...
Fanatik.ro
Despărțire șoc în sportul mondial! Au anunțat că s-au separat la doar o săptămână după ce și-au oficializat...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Doliu în fotbalul mondial! A murit încă un antrenor de legendă
Adevărul
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită...
Playtech
Făina 650 sau făina 000: când se folosește fiecare și care sunt diferențele esențiale
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Tottenham a luat decizia finală în cazul lui Radu Drăgușin!
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Macaulay Culkin, prima apariție la Globurile de Aur după 35 de ani: „E ciudat să mă vedeți în afara sezonului...
Adevarul
Autostrada Transilvania, calendarul inaugurărilor: cel puțin 68 de kilometri între Cluj și Oradea, gata în...
Newsweek
Guvernul decide cine nu poate cumula pensia și salariul. Urmează schimbări mari și la pensiile militare
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca. Cum se simte artista la o zi de când a suferit un...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Ce au făcut angajații unui zoo din Japonia după ce au rămas fără urșii panda. Vizitatorii au fost cei mai...
Film Now
Owen Cooper, adolescentul care a cucerit toate vedetele de la Globurile de Aur 2026. Faima, emoția și...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...