Val de sinucideri în rândul profesorilor din Coreea de Sud. Mii de angajați în educație cer protecție

Profesorii sud-coreeni denunță hărțuirea din partea părinților și elevilor, pe fondul unui val de sinucideri. Mii de angajați în educație au participat la un miting uriaș la Seul, cerând o mai bună protecție, informează The Guardian.

Problema bullying-ului și violenței în rândul studenților din țară a fost bine documentată. Dar profesorii cer acum o mai bună protecție pentru ei, pe fondul indignării tot mai mari față de relele tratamente aplicate personalului didactic, inclusiv acuzația de abuz asupra copiilor pentru disciplinarea elevilor.

Un profesor de școală elementară pe nume Koh a spus pentru Guardian: „Drepturile profesorilor sunt la fel de importante ca și drepturile elevilor. Și noi suntem hărțuiți de părinți și elevi, iar acest lucru trebuie să înceteze.”

Se estimează că 15.000 de oameni îmbrăcați în negru au participat luni la un miting în fața clădirii Adunării Naționale din Seul. Unii participanți au plâns când au fost citite discursuri pe scenă. Alte mitinguri au avut loc în toată țara.

Mulți profesori și-au luat concediu pentru a participa la protestele de luni, iar unele școli au fost închise temporar, în ciuda faptului că autoritățile au declarat acțiunile ilegale și amenințau cu consecințe legale.

Kim, care a vrut să fie identificată doar după numele de familie, a spus că a venit la mitingul de la Seul pentru a-și arăta sprijinul. Ea a spus: „Profesorii sunt esențiali în modelarea viitorului copiilor noștri. Școlile ar trebui să fie sigure și nu locuri în care profesorii sunt abuzați.”

Mișcarea profesorilor a fost declanșată de moartea unei profesoare de școală elementară de 23 de ani, în iulie. Ea a fost găsită moartă la școala ei din Seul și se bănuiește că s-a sinucis după ce și-ar fi exprimat anxietatea față de plângerile unor părinți abuzivi.

De atunci, profesorii din întreaga țară au organizat priveghiuri și demonstrații în fiecare weekend pentru a plânge moartea ei și a cere mai multe drepturi, culminând cu un miting ce a avut loc într-un weekend la Seul, unde s-au adunat până la 200.000 de profesori.

Luni a marcat cea de-a 49-a zi de la moartea profesorului, o zi importantă în riturile funerare conform multor tradiții budiste. Raportările altor sinucideri din ultimele zile au alimentat și mai mult indignarea față de abuzurile asupra profesorilor.

Grupul care conduce protestele, Everyone Together As One, a transmis: „Îi vom proteja (pe profesori) și vom face schimbări, astfel încât niciun profesor să nu mai aleagă să-și ia viața”.

Până în iunie, 100 de profesori s-au sinucis în Coreea de Sud din 2018 încoace, iar 57 dintre ei predau la școli primare, potrivit datelor guvernamentale.

Ministerul Educației a promis să consolideze autoritatea educațională și face eforturi pentru o legislație care să asigure că „activitățile educaționale legitime sunt diferențiate de infracțiunile de abuz asupra copiilor”.

Duminică, ministerul a învinuit guvernele anterioare că „au accentuat” drepturile elevilor față de drepturile profesorilor, ceea ce a dus la „creșterea numărului de rapoarte nefondate de abuz asupra copiilor”.

Președintele Yoon Suk Yeol le-a ordonat oficialilor să „țină cont profund” de protestele profesorilor și să facă tot posibilul pentru a le proteja drepturile.

Coreea de Sud are cea mai mare rată de sinucidere dintre țările dezvoltate, sinuciderea fiind principala cauză de deces în rândul celor cu vârste cuprinse între 10 și 39 de ani.

