Val de videoclipuri generate de inteligența artificială, care promovează ieșirea Poloniei din UE. „Un test pentru a submina democrația”

O serie de videoclipuri generate de inteligența artificială, difuzate pe TikTok, care promovează ieșirea Poloniei din Uniunea Europeană, reprezintă o campanie deliberată menită să testeze modul în care pot fi influențate alegerile din 2027, a declarat ministrul adjunct al Digitalizării din Varșovia pentru POLITICO.

Videoclipuri cu tinere îmbrăcate în costume patriotice, care transmit mesaje de extremă dreapta și solicită Poloniei să părăsească UE, au câștigat rapid popularitate pe TikTok la sfârșitul lunii decembrie.

Secretarul de stat polonez pentru Afaceri Digitale, Dariusz Standerski, a declarat într-un interviu că, în opinia sa, videoclipurile erau „teste pentru discursurile dinaintea alegerilor” programate pentru 2027, când polonezii vor alege un nou Parlament.

„Cred că unii actori din acest domeniu vor să verifice ce tip de conținut se răspândește mai ușor decât altul”, a spus el. Campaniile de dezinformare se concentrează de obicei pe câteva teme sensibile, în ceea ce experții în securitate numesc eforturi de divizare a societăților și de intensificare a tensiunilor politice.

Guvernul nu a stabilit încă cine se află în spatele campaniei de promovare a „Polexitului”, a spus Standerski, adăugând că acest lucru va face parte dintr-o anchetă condusă de Comisia Europeană. Executivul UE – solicitat printr-o scrisoare din 29 decembrie din partea ministrului adjunct polonez – a declarat că va examina conformitatea TikTok cu legea blocului privind moderarea conținutului, Digital Services Act .

„Știm în ce interes este să se divizeze societatea poloneză”, a spus Standerski, referindu-se la „Extremul Orient”, dar adăugând că este prea devreme pentru a spune cu certitudine cine se află în spatele campaniei.

Un sondaj realizat în decembrie de United Surveys pentru site-ul web Wirtualna Polska a constatat că sprijinul pentru ieșirea Poloniei din UE – deși încă relativ scăzut – s-a deplasat de la extrema dreaptă către centrul-dreapta.

TikTok a declarat într-o declarație anterioară că „este în contact cu autoritățile poloneze și cu Comisia Europeană și [a] eliminat conținutul care încalcă” regulile platformei. Compania nu a răspuns la o nouă solicitare de comentarii.

Standerski a spus că compania a fost „foarte cooperantă” și a eliminat rapid conținutul, dar dorește ca Comisia să stabilească cum au ajuns videoclipurile pe platformă în primul rând.

Editor : M.C