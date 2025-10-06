Val global de atacuri cibernetice asupra lanțurilor de aprovizionare. Aproape o treime dintre companii raportează incidente

Tot mai multe companii din întreaga lume sunt vizate de atacuri cibernetice care paralizează producția și afectează serios lanțurile de aprovizionare. Un raport al Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) arată că aproape o treime dintre managerii de achiziții au raportat atacuri asupra partenerilor sau furnizorilor în ultimele șase luni, în urma unor incidente majore care au vizat giganți precum Jaguar Land Rover, Marks & Spencer și Asahi. Amenințările informatice au devenit acum una dintre principalele preocupări ale mediului de afaceri global, rivalizând cu riscurile geopolitice și disputele comerciale, potrivit The Guardian.

Potrivit sondajului efectuat în septembrie, aproape o treime dintre directorii companiilor intervievate (29%) au raportat o creștere a atacurilor cibernetice asupra lanțurilor de aprovizionare în ultimele șase luni. Cercetarea a inclus sute de firme din sectoare precum producție, energie și tehnologie, din peste 150 de țări.

CIPS avertizează că riscurile informatice concurează acum cu șocurile geopolitice și disputele comerciale ca principale amenințări la adresa companiilor, într-un context global tot mai interconectat.

Recent, mai multe atacuri cibernetice de amploare au provocat pierderi de zeci de milioane de lire sterline pentru companii precum Marks & Spencer și Co-op, mutând tema „rezilienței cibernetice” din zona departamentelor IT direct în agenda conducerii executive și a consiliilor de administrație.

Atacul informatic asupra Jaguar Land Rover (JLR) a forțat compania să închidă temporar fabricile din Marea Britanie, Slovacia, India și Brazilia, paralizând producția timp de o lună. Potrivit estimărilor profesorului David Bailey, de la Universitatea din Birmingham, pierderile ar fi de aproximativ 120 de milioane de lire sterline în profituri și 1,7 miliarde în venituri.

În septembrie, și grupul japonez Asahi – producător de bere, băuturi și alimente – a fost nevoit să oprească producția în toate cele 30 de fabrici din Japonia, după un atac cibernetic care a blocat sistemele de comandă, transport și relații cu clienții.

„Natura comerțului global, modul în care privim lanțurile de aprovizionare și mediul digital sunt din ce în ce mai interconectate”, a declarat Ben Farrell, directorul executiv al CIPS.

„Organizațiile depind tot mai mult unele de altele. Au trecut vremurile în care o companie putea fi considerată o entitate care funcționează izolat”, a adăugat el.

CIPS subliniază că aceste incidente majore reprezintă un semnal de alarmă pentru companii, care trebuie să investească în protecția digitală a propriilor operațiuni și să analizeze vulnerabilitățile din lanțurile lor de aprovizionare, pentru a evita riscurile care pot compromite încrederea clienților și stabilitatea afacerilor.

