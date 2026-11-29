Grecia a anunţat că ultimele 48 de ore au fost „cele mai dificile” din acest an în ce priveşte sosirile de migranţi, după ce aproximativ 1.000 de persoane au fost salvate din ambarcaţiuni în largul insulei Creta, iar alte sute au ajuns pe insulă în cursul weekendului, transmite Reuters.

Autorităţile au salvat duminică 190 de persoane aflate în trei ambarcaţiuni reperate de drone operate de Frontex, în largul insulei Creta, a comunicat paza de coastă elenă. Persoanele salvate au fost duse în porturile din apropiere Kaloi Limenes şi Ierapetra, a precizat sursa.

Un oficial din cadrul pazei de coastă a declarat pentru Reuters că, sâmbătă, peste 1.000 de migranţi au fost salvaţi în cadrul a peste o duzină de operaţiuni distincte în largul Cretei, iar circa 700 de migranţi au ajuns pe ţărmurile acesteia. În aceeaşi zi, cadavrele a doi migranţi au fost recuperate dintr-o zonă stâncoasă a insulei Gavdos din apropiere.

Ministrul pentru migraţie, Thanos Plevris, a declarat duminică, pentru postul de televiziune Skai, că sosirile de migranţi din ultimele 48 de ore au fost 'cea mai dificilă' situaţie din acest an, scrie Agerpres. Ele au ridicat numărul total al migranţilor pe insulă la circa 2.500, cu mult peste capacitatea centrelor locale de primire.

Imagini difuzate de media locale au arătat cum sute de migranţi au fost transportaţi cu autobuzele spre portul Heraklion, din estul insulei, unde mulţi dintre ei au fost nevoiţi să doarmă sub cerul liber întrucât centrul de primire temporară era deja plin.

Ministrul a anunţat că o navă va sosi în Creta săptămâna viitoare pentru a începe transferul regulat al migranţilor spre taberele de primire din Grecia continentală.

Grecia - de multă vreme un punct de intrare în Europa pentru migranţii şi refugiaţii din Orientul Mijlociu, Africa şi Asia - s-a aflat în prima linie a crizei din 2015-2016, când aproape un milion de persoane, majoritatea venind dinspre Turcia, au debarcat pe insulele sale.

Deşi numărul sosirilor a scăzut ulterior odată ce Atena şi-a intensificat patrulările maritime şi la frontierele terestre, în ultimii ani s-a înregistrat o creştere a fluxului de migranţi dinspre Libia, format în mare parte cetăţeni din Bangladesh şi din refugiaţi de conflictul din Sudan. Această situaţie a dus la deschiderea unei noi rute sudice de migraţie către insula Gavdos şi coasta sudică a Cretei.

Grecia a intensificat în acest an repatrierea solicitanţilor de azil ale căror cereri au fost respinse, şi alături de alte patru state din Uniunea Europeana, vrea să-i trimită pe o mare parte dintre ei, din 2027, într-un centru de deportare din Rwanda.

Editor : A.P.