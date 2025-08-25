Live TV

Valeri Zalujnîi a respins un telefon de la vicepreședintele JD Vance, la câteva zile după conflictul lui Zelenski din Biroul Oval

JD Vance Valerii Zalujnîi
Valeri Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie, fost comandant suprem al armatei ucrainene și unul dintre potențialii contracandidați ai președintelui Zelenski la funcția supremă în stat, a refuzat un apel telefonic din partea vicepreședintelui american JD Vance, după celebra confruntare din februarie de la Biroul Oval dintre cei doi președinți.

Potrivit surselor The Guardian, echipa lui Vance a încercat „diverse canale diplomatice și de altă natură” pentru a contacta ambasadorul, în încercarea de a sonda posibili înlocuitori pentru Zelenski.

Valeri Zalujnîi este popular atât în rândul militarilor, cât și al populației în general, datorită rolului său în conducerea rezistenței împotriva Rusiei. Cu toate acestea, el nu și-a declarat oficial intenția de a candida, în ciuda faptului că a lăsat să se înțeleagă că ar fi interesat.

Potrivit ziarului, Vance ar fi încercat să-l sune pe Valeri Zalujnîi la începutul lunii martie, la doar trei zile după schimbul aprins de replici din 28 februarie, dar acesta a refuzat să răspundă la apel după ce s-a consultat cu șeful Oficiului Prezidențial, Andrii Iermak.

O sursă apropiată lui Valeri Zalujnîi a declarat pentru The Guardian că refuzul său a fost o „poziție de principiu” și un semn de unitate, reflectând sentimentul Ucrainei de a fi fost „umilită”.

Potrivit unui recent sondaj realizat de grupul Rating, Valeri Zalujnîi s-ar clasa pe locul al doilea după Volodimir Zelenski într-o cursă prezidențială, cu 25% din intențiile de vot, în timp ce potențialul său partid politic ar ocupa primul loc în alegerile parlamentare, cu 22%.

Săptămâna trecută, Oksana Torop, care a lucrat anterior ca jurnalistă la serviciul ucrainean al BBC, a negat informațiile potrivit cărora fostul general de rang înalt ar pregăti o echipă de campanie prezidențială la Londra.

Într-o mișcare similară, se spune că persoane apropiate lui Trump s-ar fi îmtâlnit cu fostul președinte și liderul de facto al opoziției ucrainene, Petro Poroșenko, și cu fosta prim-ministră Iulia Timoșenko, după confruntarea din Biroul Oval.

 

