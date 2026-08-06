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Valeri Zalujnîi spune ca de fapt NATO are nevoie de Ucraina: „Să spună sincer, poate lupta cu Rusia fără experiența noastră?”

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Ukraine Confirms Retreat To Outskirts Of Town Claimed By Moscow
Valerii Zalujnîi a fost comandantul armatei ucrainene. În prezent, este ambasadorul Ucrainei la Londra. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Ucraina e cu un pas înaintea NATO, susține Zalujnîi

Ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit, fostul comandant-şef al Forţelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujnîi, a dat miercuri explicații cu privire la declarația sa de acum două zile, când a spus că Ucraina nu ar fi avantajată de aderarea la NATO, relatează Evropeiska Pravda şi Interfax-Ucraina.

Ambasadorul a fost rugat să-şi explice declaraţiile făcute luni, în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor, când a spus că nu vede Ucraina în NATO, pentru că alianţa occidentală a rămas „ghidată de doctrinele din cel de-al Doilea Război Mondial” şi ar trage Kievul în jos.

Zalujnîi a asigurat miercuri că este un susţinător al Alianţei Nord-Atlantice, dar a spus că această organizaţie trebuie să se transforme.

Generalul a reamintit că, în 2019, a fost principalul susţinător şi promotor al reformei privind trecerea Forţelor Armate ale Ucrainei la standardele NATO, motiv pentru care a fost atunci ţinta multor critici.

„În faţa dumneavoastră se află o persoană care, în 2019, cu aceste mâini şi cu acest cap, a elaborat în întregime întreaga reformă şi modificările aduse la aproape 37 de acte legislative privind alinierea Ucrainei, în sistemul de management la nivel strategic, la principiile şi standardele NATO. Mi-am făcut atât de mulţi duşmani, încât nici nu vă puteţi imagina. Eu sunt pentru NATO”, a declarat ambasadorul.

Totuşi, potrivit acestuia, „din punct de vedere politic, NATO ridică multe întrebări, fiind un bloc care a apărat lumea veche”.

„Are loc un progres ştiinţific şi tehnic. În 2026, Ucraina a utilizat toate tipurile de armament - cu excepţia, poate, a armelor nucleare, a portavioanelor şi a avioanelor F-35, care se află în dotarea NATO - şi a aplicat doctrinele de utilizare a acestora. Resursele s-au epuizat. Federaţia Rusă a găsit o soluţie de contracarare pentru toate acestea”, a explicat Zalujnîi, potrivit News.ro.

Ucraina e cu un pas înaintea NATO, susține Zalujnîi

Explicându-şi punctul de vedere, el a subliniat că NATO se află încă în doctrina de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, iar „noi suntem cu un pas înainte din punct de vedere tehnologic”, a evidenţiat el, reluându-şi ideile exprimate luni.

„Progresul ştiinţific şi tehnologic şi războiul în curs au dus Forţele Armate ale Ucrainei la un nivel cu totul diferit. Iar acum NATO nu are altă soluţie decât să treacă la standarde complet diferite, pentru a ajunge la o doctrină cu totul nouă. Abia atunci NATO va fi pregătită pentru aderarea Ucrainei. Am spus deja că avem nevoie de un bloc militar cu totul nou, cel mai probabil cu o ancorare teritorială în Europa. Cu totul nou”, a punctat generalul.

Ca exemplu, el a menţionat din nou, ca şi luni, JEF (Forţele Expediţionare Unite), care este „o organizaţie destul de promiţătoare din punct de vedere politic”.

Zalujni a adăugat că participă în mod regulat la exerciţiile de comandă şi stat major ale NATO care se desfăşoară în Marea Britanie, deoarece acestea ilustrează cultura şi filosofia Alianţei privind desfăşurarea operaţiunilor militare.

„Însă acest bloc trebuie să se schimbe pentru a face faţă ameninţărilor actuale”, a insistat el.

„Ucraina se află în război cu Rusia, fără a fi membră a NATO. Să spună sincer cei din NATO: sunt oare pregătiţi să lupte cu Rusia fără experienţa Ucrainei?”, a lansat Zalujnîi întrebarea-provocare.

Anterior, Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a declarat că afirmaţiile ambasadorului Ucrainei în Marea Britanie, Valeri Zalujnîi, privind perspectivele aderării Ucrainei la NATO au fost scoase din context şi au avut un ecou amplu, deşi citatul complet se referea în primul rând la JEF (Forţele Expediţionare Unite), nu la NATO.

În timpul discuţiei privind integrarea euroatlantică, în cadrul reuniunii generale a ambasadorilor de la Kiev, Zalujnîi a fost rugat să comenteze chestiunea participării Ucrainei la coaliţia JEF, după care s-a exprimat în general cu privire la Alianţă.

„Cunosc foarte bine NATO. Timp de vreo 12 ani, probabil, m-am ocupat personal de adoptarea standardelor NATO şi am ascultat în fiecare an poveşti despre faptul că, în curând, vom adera la NATO. Din păcate, nu vom adera niciodată la această organizaţie!”, a spus el luni, considerând mai realistă o altfel de alianţă, mai restrânsă şi mai localizată.

„Ucraina se va alătura blocurilor şi alianţelor care, probabil, se vor forma. Cel mai probabil, vom vorbi despre un bloc european de securitate militară”, a preconizat el.

Editor : C.L.B.

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