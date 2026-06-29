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Valul de căldură infernală a făcut ca porțiuni din câteva autostrăzi germane să „explodeze”

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Autostrada „explodată” în Germania. Foto captură video focus.de
Autostrada „explodată” în Germania. Foto: captură video/focus.de
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Din articol
Deteriorări cauzate de căldură în special pe autostrăzile vechi Reparațiile nu durează, de obicei, mult Secțiuni închise în prezent Blocaje totale ridicate Alte avarii cauzate de căldură semnalate, fără închideri

Valul de căldură care a lovit zilele acestea vestul Europei, inclusiv Germania, a provocat daune pe mai multe autostrăzi, în special acolo unde există încă vechi porțiuni din beton care nu au fost renovate. Din acest motiv șoferii care străbat Germania se pot aștepta la restricții de circulație, scrie focus.de.

Se întâmplă mereu să apară daune cauzate de îngheț sau de căldură pe autostrăzi. În plină vară, așa-numitele „explozii” sunt deosebit de temute, ele provocând accidente. În special motocicliștii trebuie să fie atenți, scrie focus.de.

În cadrul valului de căldură actual sunt afectate mai multe tronsoane decât de obicei, iar acestea trebuie reparate treptat, anunță Autobahn GmbH, compania federală de autostrăzi. „Aproximativ 70 la sută din autostrăzile germane sunt din asfalt, restul din beton. Ambele materiale reacționează diferit la căldură – și, în cazuri extreme, pot fi deteriorate, ceea ce poate duce la accidente. Așa-numitele «blow-ups» apar în special la porțiuni din beton mai vechi, supuse unei solicitări intense și reparate deja de mai multe ori. Dacă porțiunile din beton sunt construite conform standardelor tehnice actuale, daunele cauzate de căldură și «blow-ups»-urile pot fi excluse”, precizează Autobahn GmbH.

Deteriorări cauzate de căldură în special pe autostrăzile vechi

În prezent, se înregistrează, de exemplu, perturbări ale traficului pe autostrada 45 între Ehringshausen și nodul Wetzlarer Kreuz în direcția Frankfurt, precum și pe autostrada 485 între Schiffenberger Tal și Bergwerkswald în direcția Butzbach. Pe ambele tronsoane este disponibilă doar o singură bandă de circulație.

Motivul este reprezentat de „deteriorări minore ale asfaltului cauzate de căldură”, apărute ca urmare a temperaturilor ridicate din ultimele zile. Pe parcursul zilei, zonele afectate vor fi reparate, astfel încât restricția de circulație să poată fi ridicată, probabil, spre seară.

Reparațiile nu durează, de obicei, mult

Deteriorările cauzate de căldură continuă să provoace restricții de circulație și multă muncă pe autostrăzile din Brandenburg. Reparațiile pe autostrada A115 între Potsdam-Drewitz și Saarmund, în direcția nodului Nuthetal, au fost finalizate în cursul dimineții, conform informațiilor furnizate de Centrul de Informații Rutiere din Berlin. Deși reparațiile se efectuează de obicei rapid, numărul mare de locuri afectate poate însemna că șantierele vor rămâne deschise încă câteva zile.

Mai jos este o listă a secțiunilor afectate (începând cu 29 iunie); pentru o prezentare generală actualizată, se recomandă vizitarea site-ului web al Autobahn GmbH .

Secțiuni închise în prezent

A14 între intersecția Magdeburg și Dahlenwarsleben în direcția Schwerin (în prezent complet închisă)

A2 între Irxleben și Magdeburg, nodul în direcția Berliner Ring (în prezent complet închis)

A2 între Theeßen și Wollin

Blocaje totale ridicate

A1 între intersecția Wittlich și Wittlich-Mitte, în direcția Köln/Koblenz

A115 între Potsdam-Drewitz (AS) și Saarmund (AS), în direcția nodului Nuthetal

A2 între Burg-Zentrum și Burg-Ost, în direcția Hanovra

Alte avarii cauzate de căldură semnalate, fără închideri

A1 între Bargteheide și Bad Oldesloe, în direcția Lübeck

A1 între Manderscheid și Eifel-West, în direcția Trier

A13 între stația de odihnă Berstetal și Freiwalde, în direcția Schönefelder Kreuz

A13 între Staakow și Am Bugkgraben, în direcția Dresda

A13 între Freiwalde și Duben, în direcția Dresda

A15 între Vetschau și Cottbus-West, în direcția Cottbus

A15 între Roggosen și Forst, în direcția Wroclaw

A2 între Lehrte și Lehrte-Ost, în direcția Braunschweig (nu este vorba de o explozie; deformare a asfaltului cauzată de căldură)

A29 între nodul Oldenburg-Nord și Oldenburg-Ohmstede, în direcția Osnabrück; traficul este deviat pe lângă zona afectată

A29 între Varel-Bockhorn și Varel-Obenstrohe, în direcția Osnabrück/Oldenburg; traficul este deviat pe lângă zona afectată

A6 între nodul Mannheim și Mannheim/Schwetzingen, în direcția Heilbronn (rezolvat)

A7 între Bad Fallingbostel și Dorfmark, în direcția Hamburg

A7 la nivelul localității Marmstorf, în direcția Nord (deteriorări ale asfaltului; îmbinarea din banda de circulație se desprinde)

A7 între Bad Brückenau/Wildflecken și Rehhecke (parcare), în direcția Fulda (deteriorări ale asfaltului)

A66 între Wiesbaden-Biebrich și Wiesbaden-Frauenstein, în direcția Wiesbaden

A93 între Weiden-Süd și Luhe-Wildenau, în direcția Regensburg (banda stângă închisă)

În aceste locuri șoferii trebuie să se așteptați la șantiere în zilele și săptămânile următoare. Pe unele dintre tronsoanele afectate sunt în vigoare limite de viteză suplimentare.

Germania a înregistrat cea mai fierbinte noapte din istorie. Noaptea dintre 27 și 28 iunie în Germania a intrat în istoria meteorologiei. Temperatura nocturnă a atins un nivel niciodată înregistrat până acum de când există măsurători oficiale în țară — un record absolut de căldură nocturnă, stabilit într-o localitate din estul Saxoniei, care a depășit maximul nocturn din august 2003, în timpul celui mai devastator val de căldură european din istoria modernă.  Meteorologul Dr. Karsten Brandt de la Donnerwetter.de nu ezită să numească ce se întâmplă: „Ne confruntăm cu o situație extremă. Este ca un dezastru natural silențios. Nu doar în Germania, ci în întreaga Europă.”

 

Editor : M.C

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