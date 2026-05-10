Vânătoare de comori pe insula Robinson Crusoe, în Chile. Miza: un tezaur estimat la 40 de miliarde de dolari

Scenic view of sea and mountains against sky,Robinson Crusoe Island,Chile
Vânătoare de comori pe insula Robinson Crusoe, în Chile. Miza: un tezaur estimat la 40 de miliarde de dolari.
Tezaur estimat la 40 de miliarde de dolari Săpături fără utilaje grele, într-un parc național protejat

O comoară estimată la zeci de miliarde de dolari ar putea fi căutată din nou pe insula Robinson Crusoe, după ce justiția din Chile a autorizat reluarea unei expediții care durează de peste 30 de ani. Un antreprenor olandez susține că acolo ar fi ascunse mii de butoaie pline cu aur, argint și bijuterii, îngropate în urmă cu peste trei secole, scrie Ansa.

Curtea Supremă din Santiago de Chile i-a permis lui Bernard Keiser, un antreprenor olandez în vârstă de 76 de ani, să reia săpăturile pe insula Robinson Crusoe, parte a arhipelagului Juan Fernández. Expediția ar urma să înceapă în octombrie, imediat ce autoritățile chiliene vor emite permisul final pentru lucrări.

Insula este celebră pentru legătura sa cu marinarul Alexander Selkirk, a cărui poveste de supraviețuire a inspirat romanul „Robinson Crusoe”.

Tezaur estimat la 40 de miliarde de dolari

Legenda spune că tezaurul ar fi ascuns în zona Puerto Inglés și ar conține aproximativ o mie de butoaie cu monede de aur și argint, bijuterii și pietre prețioase aduse din Veracruz, Mexic.

Potrivit mai multor versiuni istorice, comoara ar fi fost îngropată în 1714 de căpitanul spaniol Juan Ubilla de Echeverría, aflat la bordul navei „Nuestra Señora del Monte Carmelo”. Ulterior, aceasta ar fi fost ascunsă din nou, în 1760, de navigatorul britanic Cornelius Webb.

Valoarea estimată a tezaurului este uriașă, între 20 și 40 de miliarde de dolari.

Bernard Keiser caută această comoară de peste trei decenii. Până acum, el a organizat cel puțin 17 expediții și a investit peste cinci milioane de dolari din propriile fonduri.

Săpături fără utilaje grele, într-un parc național protejat

Reluarea căutărilor a fost posibilă după ce instanțele chiliene au anulat interdicția impusă în 2019 de Corporația Națională Forestieră din Chile (Conaf), care respinsese o nouă cerere pentru expediție.

Chiar și așa, regulile sunt extrem de stricte. Insula face parte dintr-un parc național, iar săpăturile vor putea fi realizate doar manual, fără utilaje grele, și pentru o perioadă de maximum șase luni.

În plus, antreprenorul olandez susține că are acum și un nou avantaj. În 2025, el a primit rezultate ale unor studii geofizice care ar indica o concentrație semnificativă de metal exact în zona unde intenționează să înceapă noile excavări.

Dacă tezaurul va fi descoperit, legea chiliană prevede că 75% din valoarea acestuia va reveni statului chilian, iar restul de 25% lui Bernard Keiser și partenerilor săi.

