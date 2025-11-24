Vânătoarea pentru „Pablo Escobar al Canadei”: Cum a ajuns un fost sportiv olimpic unul dintre cei mai periculoși baroni ai drogurilor

FBI și Departamentul de Justiție al SUA și-au intensificat eforturile pentru prinderea fostului sportiv olimpic Ryan Wedding, care a devenit liderul uneia dintre cele mai prolifice rețele de trafic de droguri din lume și principalul distribuitor de cocaină din Canada. Printre victimele grupării conduse de Wedding se numără și un bărbat care a fost asasinat înainte să poată depună mărturie împotriva celui poreclit „noul Pablo Escobar”.

Autoritățile au spus că Ryan James Wedding și-a unit forțele cu puternicul cartel Sinaloa și că se ascunde acum în Mexic. Peste 35 de persoane au fost puse sub acuzare în acest caz, inclusiv pentru uciderea unui martor cheie în Medellin, Columbia.

Alți doi oameni au fost uciși în Caledon, Ontoario, în urma unei dispute legate de furtul unui transport de droguri, dar s-a dovedit că victimele au fost identificate greșit de asasini.

„Ryan Wedding este versiunea modernă a lui Pablo Escobar”, a spus Kash Patel, directorul FBI, într-o conferință de presă la Washington. „El este responsabil pentru orchestrarea unui program de trafic de droguri și narco-terorism cum nu am mai văzut de mult timp.”

Avocatul lui Wedding i-a spus: „Dacă îl omori pe acest martor, cazul va fi clasat”

În octombrie 2024, Wedding a fost acuzat de distribuirea în Canada a unor cantități mari de cocaină adusă din California și de uciderea a cel puțin trei persoane.

Rețeaua lui de trafic de droguri importa în jur de 60 de tone de cocaină pe an în Statele Unite, potrivit procurorului general Pam Bondi, care a anunțat și arestarea a 10 persoane acuzate că ar fi membri ai organizației lui Wedding – șapte persoane din Canada și trei din Columbia.

Una dintre persoanele arestate este Deepak Balwant Paradkar, un avocat din Ontario care folosea pseudonimul „@Cocaine_lawyer”, potrivit New York Times. Acesta i-ar fi spus lui Wedding că ar putea scăpa de condamnare dacă un martor cheie va fi omorât.

„Avocatul lui i-a spus: 'Dacă îl omori pe acest martor, cazul va fi clasat'”, a spus procurorul adjunct al Districtului Central al Californiei, Bill Essayli. „Acel avocat este acum în arest și va fi extrădat și adus în fața instanței aici, în Statele Unite.”

Wedding a postat poze cu martorul federal și soția lui pe un website canadian, oferind o recompensă pentru uciderea lui. Acesta a fost ucis în Medellin în timp ce lua masa într-un restaurant.

FBI a mărit recompensa la 15 milioane de dolari

Poliția a confiscat active în valoare de 13 milioane de dolari și 3,2 milioane de dolari în criptomonede, precum și arme și 2 tone de cocaină care ar fi aparținut rețelei lui Wedding.

Recompensa oferită de Departamentul de Stat al SUA pentru informații care vor ajuta la arestarea lui Wedding a fost mărită la 15 milioane de dolari.

Wedding (44 de ani) a concurat la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2002 organizate în Salt Lake City, clasându-se pe locul 24 în proba de slalom uriaș paralel cu snow-boardul. El a fost condamnat la patru ani de închisoare după ce ar fi încercat să cumpere cocaină.

Unul dintre asociații lui, Andrew Clark, a fost arestat în Mexic în octombrie 2024 pentru trafic de droguri și pentru că ar fi pus la cale, împreună cu Wedding, uciderea unei alte persoane din cauza unei datorii.

