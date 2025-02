Vânzarea cărților lui Trump în Rusia a crescut considerabil de la începutul anului. „Donald Trump. Arta negocierii", printre preferate

Vânzările de cărţi despre preşedintele american Donald Trump au crescut de 2,6 ori în Rusia de la începutul anului, potrivit popularului lanţ de librării Citai-Gorod.

Este vorba atât despre cărţi referitoare la calitatea de om de afaceri a lui Trump, cât şi despre cărţi scrise chiar de el, transmite miercuri EFE, potrivit Agerpres.

Printre cele mai populare se numără „Donald Trump. Gândeşte ca un campion", „Donald Trump. Arta negocierii" şi „Donald Trump. Gândeşte ca un miliardar".

Lucrări de analiză dedicate politicii externe a SUA au fost, de asemenea, în creştere, cu 30% în ianuarie-februarie.

Cele mai bine vândute cărţi în Rusia în ultimele luni au fost „Marea tablă de şah - Supremaţia americană şi imperativele sale geostrategice" de Zbigniew Brzezinski, „Ordinea mondială" de Henry Kissinger şi „Americans and Everyone Else: The Origins and Meaning of US Foreign Policy" (Americanii şi toţi ceilalţi: Originile şi semnificaţia politicii externe a SUA - n.r.), de Ivan Kurilla, toate legate de Statele Unite.

Prima carte despre Trump a fost publicată în 1985, cu aproape 30 de ani înainte ca acesta să devină preşedinte al SUA.

Ulterior, însuşi magnatul american şi-a făcut debutul ca scriitor doi ani mai târziu cu „Arta negocierii'', care a devenit un bestseller în Rusia.

Vestea interesului cititorilor ruşi pentru Trump şi politica SUA coincide cu reluarea contactelor directe dintre Moscova şi Washington după o pauză de trei ani din cauza războiului din Ucraina.

În cadrul întâlnirii de la Riad din 18 februarie, delegaţiile ambelor ţări au convenit să-şi normalizeze relaţiile diplomatice şi să-şi respecte reciproc interesele geopolitice.

