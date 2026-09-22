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Vânzările de truse de urgență cresc în Lituania din cauza amenințării la adresa securității din partea Rusiei

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Adăpost pentru populație în Lituania. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Adăpost pentru populație în Lituania. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Pături termoizolante și un receptor radio

Vânzările de truse de urgență au crescut brusc în Lituania, au declarat companiile care produc aceste truse cu articole esențiale în caz de criză, din cauza temerilor că războiul Rusiei împotriva Ucrainei se extinde și în țările vecine. Îngrijorările s-au accentuat după ce, lunea trecută, o dronă venind dinspre Belarus a încălcat spațiul aerian lituanian, unde a fost doborâtă de avioane de vânătoare NATO, relatează TVPWorld.

Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a declarat că aparatul era probabil o dronă Gerbera de fabricație rusă, trimisă să atace Ucraina, dar care s-a abătut de la traiectorie.

Incidentul a fost cel mai recent dintr-o serie de evenimente petrecute în spațiul aerian lituanian, stârnind îngrijorări în rândul locuitorilor cu privire la modul în care ar trebui să reacționeze în cazul unei crize.

Manvydas Poškus, directorul unei companii care comercializează rucsaci de urgență, a declarat că interesul pentru pregătirea în caz de urgență a crescut.

„Simțim acest lucru mai ales după evenimente de mare amploare, inclusiv cele din ultimele zile — vânzările... cresc uneori de câteva ori sau chiar de zeci de ori”, a declarat Poškus pentru postul public de știri lituanian LRT.lt.

Rucsacurile preasamblate ale companiei costă între 159 și 199 de euro, în timp ce un pachet familial costă 249 de euro. Poškus a afirmat că trusele de dimensiuni familiale s-au dovedit a fi cele mai populare.

Pături termoizolante și un receptor radio

Trusa familială conține provizii medicale și alimentare pentru trei persoane și include pături termoizolante, o hartă a drumurilor din Lituania și un receptor radio.

Dovydas Petrauskas, directorul unui alt retailer de truse de urgență, a afirmat că interesul crescând pentru astfel de truse reflectă o conștientizare mai amplă a importanței pregătirii pentru situații de urgență.

„Aceasta este o tendință pozitivă, care arată că achiziționarea unei truse de urgență este din ce în ce mai puțin o cumpărare impulsivă sau emoțională determinată de un incident specific”, a spus Petrauskas.

El a adăugat că simpla achiziționare a unui rucsac nu este suficientă; oamenii ar trebui să se familiarizeze cu conținutul acestuia și să înțeleagă cum să îl folosească.

Un rucsac de urgență ar trebui păstrat într-un loc ușor accesibil și verificat cel puțin de două ori pe an. Alimentele și alte produse expirate ar trebui înlocuite, dispozitivele electronice testate, iar îmbrăcămintea aleasă în funcție de anotimp.

Editor : M.C

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