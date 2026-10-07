Vânzările romanului „Ciuma”, de Albert Camus, au crescut brusc după un caz suspect de ciumă în Rusia

Vânzările romanului „Ciuma”, al scriitorului Albert Camus, au crescut brusc în Rusia, în urma unor informații privind un caz suspect de ciumă în regiunea Irkuțk, relatează caspianpost.com.

Vânzările romanului au crescut cu 86% în ultima săptămână, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Vânzările au crescut cu 20% în ultima săptămână, potrivit dzen.ru.

Romanul a fost achiziționat cel mai frecvent în Moscova și în regiunea Moscovei. Regiunea Celiabinsk s-a clasat pe locul al doilea în ceea ce privește cererea, urmată de regiunile Voronej și Irkuțk și de Teritoriul Krasnoiarsk.

Interesul crescut pentru literatura despre ciumă apare pe fondul unei alerte sanitare în regiunea Irkuțk.

Coperta cărții.

Pe 1 octombrie, Spitalul Raional din Șelehov a fost pus în carantină din cauza suspiciunilor privind o „infecție deosebit de periculoasă”.

În noaptea de 2 octombrie, o femeie în vârstă de 28 de ani, identificată ca fiind Daria Sh., care lucra la o universitate specializată în combaterea ciumei, a decedat la spital.

Decesul ei a fost atribuit inițial ciumei pneumonice. Serviciul Federal pentru Supravegherea Protecției Consumatorilor și Bunăstării din Rusia (Rospotrebnadzor) a declarat ulterior că femeia fusese diagnosticată cu „pneumonie de etiologie necunoscută”.

Aproape 200 de persoane care au intrat în contact cu femeia au fost ulterior plasate sub observație medicală.

Cititorii ruși au asociat situația reală cu intriga romanului din 1947, în care acțiunea prezintă lupta împotriva unei epidemii într-un oraș izolat, unde autoritățile locale încearcă inițial să ascundă adevărul în fața cetățenilor. În mod similar, în cazul curent din Irkuțk, autoritățile ruse au revenit ulterior asupra diagnosticului inițial de ciumă, declarând oficial că decesul a fost cauzat de o „pneumonie cu etiologie necunoscută”.

Rușii au informat OMS că nu există cazuri de ciumă la Irkuțk

Autorităţile ruse au informat marţi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) că nu există cazuri de ciumă în oraşul Irkuțk. Moscova, care este obligată în virtutea legilor sanitare internaţionale să răspundă solicitării OMS în 24 de ore, a informat anterior OMS că autorităţile investighează dacă decesul a fost provocat de ciuma pulmonară.



„Niciun caz din această boală periculoasă nu a fost înregistrat în oraşul Irkuțk, Federaţia Rusă”, au spus autorităţile ruse într-un răspuns oficial la solicitarea OMS, citit cu voce tare de purtătoarea de cuvânt a OMS, Christian Lindmeier, cu prilejul unei conferinţe de presă la Geneva.



Autorităţile ruse au mai informat agenţia ONU că au identificat persoanele care s-au aflat în contact cu decedata şi că rezultatele testelor pentru agenţi patogeni periculoşi au fost negative.



Reuters nu a putut stabili imediat dacă acest lucru înseamnă de asemenea că a fost testată şi angajata laboratorului şi dacă a fost eliminată posibilitatea ciumei în cazul ei. Misiunea diplomatică rusă pe lângă ONU în Geneva nu a dat curs imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Editor : M.C