O navă cargo rusească care se îndrepta spre exclava rusă Kaliningrad a fost atacată sâmbătă de două drone în apele internaţionale ale Golfului Finlandei, la aproximativ trei mile marine (5,5 km) de frontiera Rusiei, au anunţat oficiali ruşi. Autorităţile finlandeze au confirmat că nava a luat foc şi a ajuns în derivă în apele teritoriale ale Finlandei, transmite Reuters.

Guvernatorul regiunii ruse Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a declarat că echipajul navei era în curs de evacuare, iar autorităţile evaluau amploarea pagubelor provocate de atac.

Garda de Frontieră finlandeză a anunţat că nava avariată a ajuns în apele teritoriale ale Finlandei după ce a plutit în derivă din apele internaţionale. Autorităţile pregătesc eventuale operaţiuni de salvare, în cooperare cu instituţii finlandeze şi parteneri internaţionali, notează News.ro.

„Situaţia nu reprezintă un pericol pentru celelalte nave din zonă”, a precizat Garda de Frontieră finlandeză într-un comunicat.

Separat, guvernatorul regiunii Leningrad a anunţat că apărarea antiaeriană rusă a doborât 80 de drone deasupra regiunii, după care alerta privind ameninţarea atacurilor cu drone a fost ridicată.

Guvernatorul regiunii Kaliningrad, Alexei Besprozvannikh, a declarat că incidentul nu pune în pericol aprovizionarea exclavei ruse.

Kaliningrad este un teritoriu rusesc situat la Marea Baltică, între Polonia şi Lituania, separat geografic de restul Rusiei. Regiunea a reprezentat în repetate rânduri un punct de tensiune în relaţiile dintre Moscova, Uniunea Europeană şi NATO.

Editor : B.E.