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Varşovia l-a convocat pe ambasadorul rus după prăbuşirea unei rachete în Polonia. Anunțul lui Donald Tusk

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Craterul de 10 metri a fost descoperit în apropierea localității Tarnawa-Kolonia din estul Poloniei. Foto: X/ OSINTtechnical
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Premierul polonez Donald Tusk a anunţat vineri că ambasadorul Rusiei la Varşovia a fost convocat la Ministerul de Externe, la o zi după ce o rachetă s-a prăbuşit şi a explodat în estul Poloniei.

„Astăzi (vineri), Ministerul polonez de Externe l-a convocat pe ambasadorul rus în legătură cu racheta care a lovit ieri teritoriul polonez", a declarat Donald Tusk pe X.

Polonia a confirmat că proiectilul care s-a prăbuşit în apropierea frontierei sale cu Ucraina a fost o rachetă rusească de croazieră, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Am discutat cu şeful operaţiunilor, generalul Ireneusz Nowak, şi putem confirma cu deplină certitudine că este o rachetă rusească Kh-101”, a declarat joi seară ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, pentru postul de radio Rmf.fm, precizând că racheta este potenţial foarte periculoasă şi ar putea transporta şi focoase nucleare.

Premierul polonez a declarat ulterior că „fragmentele recuperate indică faptul că este vorba de o rachetă rusească Kh-101". Informaţia a fost confirmată de partea ucraineană.

Vineri, ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că, potrivit parchetului, racheta a fost produsă „în al doilea trimestru al acestui an la o fabrică de lângă Moscova".

„Aceasta înseamnă că Rusia foloseşte rachete produse în prezent pentru a bombarda Ucraina. Acest lucru confirmă rapoartele conform cărora rezervele de război ale Rusiei sunt epuizate", a spus el pe X.

Armata poloneză a anunţat joi dimineaţă că un obiect zburător neidentificat a intrat în spaţiul aerian al NATO şi s-a prăbuşit pe teritoriul Poloniei în timpul unor lovituri aeriene puternice lansate de Rusia asupra Ucrainei în cursul nopţii. Obiectul s-a prăbuşit într-o zonă nelocuită din apropiere de satul Tarnawa Kolonia, la circa 90 km sud de Lublin, unde dimineaţă devreme au sunat sirenele.

Editor : M.B.

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