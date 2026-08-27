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Varșovia va achiziționa un sistem de detectare a dronelor. Polonia își întărește apărarea în urma unei serii de incursiuni aeriene

Data publicării:
Varșovia
Varșovia. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Marina Constantinoiu
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Din articol
Obiective sensibile

Capitala Poloniei intenționează să achiziționeze un sistem în valoare de 1 milion de zloți (232.000 de euro) pentru a detecta și identifica dronele care survolează centrul orașului, au declarat oficialii polonezi, relatează TVPWorld.

Măsura vine în contextul în care Polonia își întărește apărarea în urma unei serii de incursiuni aeriene legate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Sistemul din Varșovia va monitoriza spațiul aerian și va înregistra activitatea dronelor, permițând autorităților să identifice potențialele amenințări mai devreme și să reacționeze mai rapid decât este posibil în prezent, a declarat purtătoarea de cuvânt a orașului, Monika Beuth, pentru cotidianul polonez Gazeta Wyborcza.

În prezent, a spus ea, autoritățile află adesea despre prezența dronelor abia după ce acestea au fost observate și semnalate de martori.

În septembrie 2025, 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez în timpul unui atac de amploare asupra Ucrainei, mai multe dintre ele fiind doborâte de avioane poloneze și ale NATO. În iulie, o rachetă de croazieră rusă a pătruns pe teritoriul Poloniei și s-a prăbușit în apropierea satului Tarnawa-Kolonia, din estul țării.

Obiective sensibile

Se preconizează că sistemul din Varșovia va acoperi mai multe locuri din centrul capitalei, deși oficialii nu dezvăluie care anume.

Autoritățile iau în considerare obiectivele guvernamentale și parlamentare, a declarat Jarosław Misztal, șeful Centrului de Securitate din Varșovia, agenția municipală de gestionare a crizelor și securitate, potrivit publicației Gazeta Wyborcza.

„Am adoptat o politică de a nu ne lăuda cu tot ceea ce facem pentru securitate”, a spus el.

Se preconizează că echipamentul va fi achiziționat în acest an. Primăria Varșoviei va acoperi 20% din costuri, iar restul de 80% vor proveni din Programul guvernamental de Protecție Civilă și Apărare Civilă.

Și alte orașe europene și-au intensificat măsurile de apărare împotriva dronelor. Parisul a instalat radare, camere de supraveghere și dispozitive de bruiaj pentru Jocurile Olimpice din 2024, în timp ce Danemarca și Germania și-au extins capacitățile anti-drone după o creștere a incidentelor în jurul aeroporturilor și al locațiilor sensibile.

Editor : M.C

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