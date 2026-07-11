Vasile Tofan, desemnat candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a desemnat pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al țării, după consultările de sâmbătă, anunță Ziarul de Gardă.

Sandu i-a urat succes, trasând următoarele obiective: „asigurarea îndeplinirii tuturor proceselor pentru ca să realizăm integrarea R. Moldoa în următorii ani, consolidarea rezilienței instituțiilor statului, dar și a societății în general și, bineînțeles, repornirea economiei ca să putem să creștem standartele de viață ale cetățenilor noștri, așa cum ei merită”.

Consultările privind desemnarea unui candidat la funcția de premier au durat două zile.

Doar fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate a dat curs invitației Președinției pentru desemnarea unui candidat. Celelalte fracțiuni au boicotat procesul.

„Dumnealui (n.r. Vasile Tofan) este pragmatic, rațional și prezintă argumente. Într-o discuție, într-o polemică, ajungem la un numitor comun”, a declarat Igor Grosu în fața presei, după consultările de la Președinție privind desemnarea unui candidat la funcția de premier, fiind întrebat cum explică diferențele de viziune ale Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și ale candidatului Vasile Tofan pe anumite subiecte.

Totodată, Grosu a menționat că „vom ține cont și de opinia candidatului”, atunci când a fost întrebat despre componența și structura viitoruluiGuvern.

Cine este Vasile Tofan

Numele lui Vasile Tofan pentru funcţia de premier a fost vehiculat şi în 2025, dar acesta a refuzat propunerea PAS de a deveni premier, spunând că a cerut „puţin timp” pentru a-şi pune în ordine afacerile. „Din păcate, acel timp nu era disponibil şi atunci s-a mers pe candidatura domnului (Alexandru) Munteanu”, a explicat Tofan la un podcast, potrivit News.ro. În vârstă de 44 de ani, Vasile Tofan are studii la Erasmus University Rotterdam şi Harvard Business School, şi vorbeşte fluent engleza, franceza, olandeza, ucraineana şi rusa. Vasile Tofan este antreprenor şi cofondatorul Mişcării civice „Europa 2028”. Conform informaţiilor publicate pe platforma Mişcării, Vasile Tofan este investitor prin Horizon Capital, fond cu circa 1,6 miliarde de dolari în administrare, axat pe Ucraina şi Republica Moldova. A condus investiţii în companiile Purcari, Glass Container Company şi Maib. Face parte din consiliile de administraţie ale AmCham Moldova, Startup Moldova şi Media Alternativa (TV8/1TV). Anterior, a lucrat în consultanţă la Monitor Group şi în dezvoltare corporativă la Philips, în Amsterdam. În timpul programului MBA, a fondat Ovia Health (achiziţionată ulterior de Labcorp). Pe 4 iulie, la o zi după ce Alexandru Munteanu a anunţat în mod neaşteptat că demisionează, Tofan a vorbit despre 12 măsuri necesare pentru Republica Moldova, printre care reforma fiscală, asigurarea echităţii salariale în sectorul public, rescrierea Codului Muncii şi majorarea tarifului la apă.

Editor : M.C