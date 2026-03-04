Live TV

Vaticanul avertizează asupra chirurgiei estetice. „Isus vă va iubi în continuare, chiar dacă îmbătrâniți”

Foto: Getty Images
Trupul uman, creat după chipul lui Dumnezeu Inteligenţa artificială și „cyborgii"

Isus vă va iubi în continuare în timp ce îmbătrâniţi, chiar dacă veţi avea câteva riduri în plus pe feţele voastre, precizează un document publicat, miercuri, de Vatican.

Într-un nou text aprobat de papa Leon al XIV-lea, o comisie de la vârful Vaticanului i-a avertizat pe cei 1,4 miliarde de credincioşi catolici asupra recurgerii la operaţii estetice, care pot duce la apariţia unui „cult al corpului” şi la o căutare nerealistă a unei siluete perfecte, informează Reuters preluată de Agerpres.

„Progresele înregistrate în chirurgia estetică oferă instrumente care modifică semnificativ relaţia omului cu propria corporalitate”, adaugă același document.

„Însă, după aceasta, urmează instalarea pe scară largă a unui «cult al corpului», care tinde să ducă la o căutare frenetică a siluetei perfecte, mereu în formă, tânără şi frumoasă”, precizează documentul.

Trupul uman, creat după chipul lui Dumnezeu

Biserica Catolică consideră că trupul uman este creat după chipul lui Dumnezeu. Deşi Biserica nu interzice chirurgia estetică, ea afirmă că credincioşii catolici nu ar trebui să recurgă la astfel de proceduri doar pentru a-şi satisface vanitatea.

Noua avertizare a fost inclusă într-un document emis de Comisia Teologică Internaţională de la Vatican, care îl consiliază pe papă în chestiunile doctrinare cu care se confruntă Biserica Catolică.

Acea comisie a avertizat împotriva chirurgiei estetice, parte a unei îndelungate reflecţii asupra procedurilor care utilizează tehnologia pentru a face omenirea să avanseze.

Inteligenţa artificială și „cyborgii”

De asemenea, comisia a avertizat împotriva unui viitor în care inteligenţa artificială „riscă să scape de sub controlul raţiunii umane” şi în care oamenii ar putea alege să aibă implanturi mecanice pentru a deveni asemănători unor „cyborgi”.

Chirurgia estetică poate să ducă la o atitudine bazată pe dorinţa de schimbare a corpului „în funcţie de gusturile de moment”, a avertizat acelaşi document.

„Apare o situaţie curioasă: corpul ideal este exaltat... în timp ce corpul real nu este cu adevărat iubit, deoarece este o sursă de limite, oboseală, îmbătrânire”, mai spune textul comisiei mai sus menţionate.

Citește mai multe
