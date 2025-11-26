Live TV

Vaticanul reafirmă monogamia: un singur soț pentru toată viața. Noul decret a fost aprobat de Papa Leon al XIV-lea

Pope Leo XIV celebrates a Holy Mass with the cardinals in the Sistine Chapel at the Vatican on May 9, 2025 at the conclusion of the Conclave. The morning after being elected the 267th Pope, Pope Leo XIV celebrates his first Mass as Pope. Photo by Vatican
Foto: Profimedia Images

Vaticanul a emis un nou decret, aprobat de Papa Leon al XIV-lea, prin care își reafirmă poziția conform căreia catolicii trebuie să aibă un singur soț pentru toată viața, scrie The Independent. Noua notă doctrinară pe tema monogamiei mai susține că sexul unește cuplurile și nu ar trebui redus doar la finalitatea sa procreativă.

Documentul, intitulat „Una caro. Elogio della monogamia”, afirmă că sexualitatea nu este un simplu impuls sau o supapă, ci un dar minunat de la Dumnezeu, care orientează fiecare persoană către dăruire de sine și către binele celuilalt, cuprinse în plenitudinea lor.

Deși această „caritate conjugală” este legată de procreare, asta nu înseamnă că fiecare act sexual trebuie să aibă procrearea drept finalitate explicită. Căsătoria își menține caracterul esențial chiar și atunci când nu există copii, se mai spune în document.

Documentul reiterează poziția Bisericii catolice asupra căsătoriei, care este exclusiv uniunea dintre o femeie și un bărbat.

Cel mai înalt birou doctrinar al Sfântului Scaun le-a transmis marți celor 1,4 miliarde de catolici din lume că devotamentul unic este esențial, descurajând în mod explicit relațiile sexuale multiple.

Citește și: Papa Leon transmite un mesaj tinerilor americani: Nu lăsaţi inteligenţa artificială să vă facă temele

Decretul a criticat în mod specific practica poligamiei, inclusiv în rândul propriilor membri din Africa. A reiterat convingerea Vaticanului că mariajul este un angajament pe viață între un bărbat și o femeie.

Nota doctrinară care nu a abordat relațiile între persoane de același sex, s-a concentrat asupra „bogăției și rodniciei” căsătoriei tradiționale, încurajând catolicii să-și găsească un singur soț și să se dedice acestuia.

„Fiecare căsătorie autentică este o unitate alcătuită din două persoane, care necesită o relație atât de intimă și totalizatoare încât nu poate fi împărțită cu alții”, spune decretul.

„Deoarece (căsătoria) este o uniune între două persoane care au exact aceeași demnitate și aceleași drepturi, ea cere exclusivitate”, mai arată sursa citată.

Chestiunea modului de a aplica mai bine învățăturile Bisericii despre căsătorie a fost dezbătută în două sinoduri de la Vatican din 2023 și 2024, pe care regretatul Papa Francisc le-a găzduit pentru a discuta viitorul catolicismului împreună cu sute de cardinali și episcopi.

Poligamia din Africa, unde mulți catolici participă la practici culturale vechi care presupun menținerea mai multor relații stabile, a fost un subiect aprins de discuție la acele sinoduri.

Citește și: Papa Leon, despre criza climatică: „Ceea ce dă greş e voinţa politică a unora”. 200 de ţări discută la COP30 despre încălzirea globală

Au fost discutate, de asemenea, creșterea structurilor de relații poliamoroase, în care indivizii se întâlnesc cu mai multe persoane simultan, în unele țări occidentale.

„Poligamia, adulterul sau poliamoria sunt bazate pe iluzia că intensitatea relației poate fi găsită într-o succesiune de chipuri”, menționează noul decret.

Documentul nu discută divorțul, pe care Biserica nu îl recunoaște, deoarece vede căsătoria ca pe un angajament pe viață.

Totuși, Biserica are un proces de anulare a mariajului, care evaluează dacă o căsătorie a fost încheiată în mod corect, și subliniază că partenerii nu sunt obligați să rămână în relații abuzive.

