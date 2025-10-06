Vedetă a serialului „Rich Kids Of Instagram”, condamnată la închisoare pentru escrocherie cu genți de lux

Un bărbat care s-a descris drept „Kardashian din Cheshire” a fost condamnat la închisoare pentru fraudă, după ce a înșelat mai multe persoane cu genți de lux, informează BBC. Jack Watkin, în vârstă de 26 de ani, și-a finanțat stilul de viață de influencer pe Instagram prin fraudarea unor companii și a unor persoane cu peste 200.000 de lire sterline.

Watkin, care a apărut și în serialul britanic Rich Kids Of Instagram, a fost condamnat la 6 ani de închisoare, după ce a recunoscut că este vinovat de fraudă și furt, dar și pentru deținerea și realizarea de imagini indecente.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul s-a folosit de popularitatea mărcii de genți Hermes pentru a păcăli oamenii să-i dea banii. Achiziționarea genților se face pe bază de invitație, ceea ce le face o investiție profitabilă, deoarece valoarea de revânzare poate fi mult mai mare decât prețul inițial.

Watkin le spunea victimelor că are contacte care i-ar putea oferi acces la genți și că ar putea împărți profiturile din revânzare. După ce își primea banii, bărbatul nu le oferea nimic.

A păcălit o femeie să-i dea mii de lire sterline crezând că investește într-o mult dorită geantă de lux, când, de fapt, îi plătea facturile la Hotelul Dorchester din Londra.

Niciuna dintre victime nu a primit genți sau partea lor din profiturile revânzării lor.

Ancheta a fost lansată după ce o femeia a contactat Poliția Metropolitană în 2022, devenind suspicioasă față de scuzele lui Watkin.

Anchetatorii au descoperit numeroase victime și o cantitate mare de bunuri de lux, precum și facturi de hotel. De asemenea, au găsit imagini indecente pe telefonul său mobil, fapt pentru care a fost găsit vinovat pentru deținere de imagini indecente și pornografie infantilă.

Detectivul Gareth Yates a declarat: „Watkin nu numai că și-a înșelat victimele împrietenindu-se cu ele și lăsându-le fără bani, dar ascundea și un secret hidos.”

Watkin „s-a amăgit că este un influencer de succes, un copil bogat, dar, în realitate, fura bani de la persoane bogate sub pretextul «oportunităților de afaceri» pentru a-și finanța obiceiurile scumpe. În cele din urmă, minciunile l-au ajuns din urmă și acum se confruntă cu consecințele înșelăciunii și perversiunilor sale.”

