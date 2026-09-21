Veneția vrea să impună o taxă de intrare de cel puțin 30 de euro de persoană

Veneția are în vedere extinderea taxei de intrare pentru turiști, aplicarea acesteia pe o perioadă mai lungă a anului și majorarea tarifului zilnic până la 30 de euro (34 de dolari), a declarat un înalt funcționar al administrației municipale, citat de Reuters.

Consilierul pentru buget și fiscalitate, Michele Zuin, a afirmat că taxa actuală, cuprinsă între 5 și 10 euro, este prea mică pentru a preveni supraturismul, dar a precizat că noul preț pentru 2027 va trebui discutat și convenit cu guvernul.

„Taxa actuală de 5-10 euro este accesibilă practic pentru toată lumea; riscul este că aceasta nu mai are efectul descurajator pe care această măsură ar trebui să îl aibă”, a declarat Zuin pentru ediția de duminică a cotidianului regional Il Gazzettino.

În declarațiile preluate pe scară largă de mass-media naționale luni, consilierul a spus că „s-a vorbit chiar de (o creștere până la) 50 de euro”, dar a adăugat că autoritățile s-ar putea mulțumi cu o taxă maximă de 30 de euro. Taxa turistică, aplicabilă doar turiștilor care vin pentru o zi, a fost introdusă în 2024, fiind o premieră mondială. Cei care își rezervă biletul din timp beneficiază de o taxă mai mică, în timp ce există mai multe scutiri, inclusiv pentru copiii sub 14 ani.

În 2026, taxa a fost aplicată în anumite zile, între 3 aprilie și 26 iulie, între orele 8.30 și 16.00, și a adus în vistieria orașului peste 5,2 milioane de euro din vânzarea a puțin sub 680.000 de bilete de intrare.

Într-un oraș care se confruntă de mult timp cu supraturismul și depopularea, autoritățile locale afirmă că această măsură are scopul de a încuraja vizitatorii să evite perioadele cele mai aglomerate ale anului, cum ar fi sărbătoarea de 1 Mai.

Editor : M.C