Live TV

Venezuela a eliberat mai mulți cetățeni străini care erau încarcerați, inclusiv din România

Data actualizării: Data publicării:
23d772ab-2332-4624-a433-e7795101455f
Polițiști părăsesc o închisoare aflată în proprietatea autorităților venezuelene. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Venezuela a eliberat, în cursul nopții, mai mulți cetățeni străini care se aflau în detenție, inclusiv cetățeni din România, a anunțat vineri ministrul ceh de externe. Informația a fost confirmată în contextul eliberării unui cetățean ceh reținut din 2024, potrivit Reuters și News.ro.

Ministrul ceh Petr Macinka a declarat vineri că cetățeanul ceh a fost eliberat peste noapte, împreună cu deținuți din Irlanda, România, Germania, Albania, Ucraina și Țările de Jos.

Cetățeanul ceh a fost reținut în 2024, când autoritățile venezuelene l-au acuzat că intenționa să participe la un complot pentru asasinarea lui Nicolas Maduro, care era președinte la acea vreme, și pentru răsturnarea guvernului, potrivit presei cehe.

Ministerul de Externe ceh a respins acuzațiile. Fostul ministru de Externe, Jan Lipavský, a declarat anul trecut că încarcerarea bărbatului a fost „ilegală”, „fără acuzații și fără un proces echitabil”.

Grupul venezuelean pentru drepturile omului Foro Penal a declarat, de asemenea, că cetățeanul ceh a fost reținut din motive politice.

„După câteva săptămâni de negocieri intense, am reușit să obținem eliberarea lui”, a anunțat vineri Macinka, într-o conferință de presă.

Pe de altă parte, și un cetățean maghiar care a fost arestat în timp ce făcea parte din echipajul internațional al unei nave de cercetare a fost, de asemenea, eliberat, a anunțat vineri ministrul maghiar de externe, Péter Szijjártó.

Jorge Rodríguez, președintele Adunării Naționale a Venezuelei, și președintele SUA, Donald Trump, au declarat amândoi că un număr mare de deținuți vor fi eliberați după ce Statele Unite l-au capturat pe Maduro la începutul anului.

Venezuela a declarat săptămâna aceasta că peste 400 de persoane au fost eliberate. Grupurile pentru drepturile omului spun însă că cifra este mai mică.

Foro Penal informa, la 1 noiembrie 2025, că românul Cristian Cenușe, deținut politic în Venezuela, a reușit să comunice cu soția sa.

„Cristian Cenușe, cetățean român în vârstă de 37 de ani și tată al unei fetițe de doi ani, a fost arestat pe 27 septembrie 2024 de Garda Națională Bolivariană, în San Cristóbal, statul Táchira, în timp ce călătorea cu autobuzul spre Caracas. Era turist în America de Sud și vizitase anterior Columbia. După 10 luni de dispariție, Cristian a reușit în sfârșit să-și contacteze soția, spunându-i că se află încarcerat în închisoarea Rodeo I din Venezuela”, a scris Foro Penal într-o postare pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
1
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
2
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
profimedia-1066130305
3
Donald Trump a vorbit la telefon cu președinta interimară a Venezuelei. Delcy Rodriguez...
soldat rus capturat
4
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață...
bancnote de 100 de lei
5
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Digi Sport
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, și președintele SUA, Donald Trump
Directorul CIA s-a întâlnit cu președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, la ordinul lui Donald Trump. Ce mesaj i-a transmis
steag cuba profimedia
Havana aduce un omagiu celor 32 de militari cubanezi ucişi în timpul capturării lui Maduro
VENEZUELA CARACAS MADURO STATE OF EXTERNAL COMMOTION
Delcy Rodriguez: Venezuela nu se teme să „înfrunte diplomatic” Statele Unite
aD00NDAmaGFzaD0zZWFkMzM1NGRmZGMzNTQzMWFmMDFhYmYwZWU3MWViZg==.thumb
SUA au finalizat prima vânzare de petrol din Venezuela, după capturarea lui Maduro
Vladimir Putin și Donald Trump.
Băsescu îl face mincinos pe Trump și spune că seamănă foarte mult cu Putin: „Mă îngrijorează toate astea”
Recomandările redacţiei
curtea de apel bucuresti-1
Curtea de Apel București a amânat decizia privind cererile de...
Vladimir Putin
Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Misiuni executate de...
photo-collage.png (48)
Pericol pe o pârtie din Poiana Brașov. Un cablu de telecabină s-a...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_18_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Pensiile magistraților, amânate la CCR. Tudorel Toader: De data asta...
Ultimele știri
Extrema dreaptă din Germania începe să se dezică de Donald Trump. Și în Franța, partidul lui Marine Le Pen e critic față de american
Kremlinul vede ca fiind „pozitivă” dorinţa unor ţări din UE de a dialoga cu Rusia. „Este în concordanţă cu viziunea noastră”
Doi români, arestați în Italia după ce au furat arma unui polițist și au deschis focul asupra agenților
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jay Leno spune că oamenii sunt uluiți că a rămas lângă soția bolnavă de demență: "Dacă rămâi și îți faci...
Cancan
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Fanatik.ro
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Ce a putut să pățească o celebră jucătoare de tenis. A participat la un turneu în Australia, iar ce a urmat a...
Adevărul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Playtech
Bolojan, lovit şi el de majorarea impozitelor! Cea mai mare taxă o plăteşte pentru maşină
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
Pro FM
Raluka, distracție în costum de baie, în Brazilia, alături de iubit. Poza care a stârnit speculații privind...
Film Now
„Te iubesc, Khalessi”. Jason Momoa și Emilia Clarke, la 15 ani de la debutul în „Game Of Thrones”. Zâmbetul...
Adevarul
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați...
Newsweek
1.300.000.000 lei strânși din CASS la pensie în doar 3 luni. Scapă pensionarii de acest bir în 2026?
Digi FM
Chelnerița acuzată că ar fi provocat incendiul de Anul Nou din Elveția a fost obligată de șefi să poarte o...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Val de reacții după ce un bărbat a intrat călare pe un cal într-un magazin: „Este complet lipsit de respect”
Film Now
Ashton Kutcher, declarații rare despre Demi Moore, fosta lui soție: "Sunt atât de mândru de ea". Au revenit...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...