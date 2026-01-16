Venezuela a eliberat mai mulți cetățeni străini care erau încarcerați, inclusiv din România

Venezuela a eliberat, în cursul nopții, mai mulți cetățeni străini care se aflau în detenție, inclusiv cetățeni din România, a anunțat vineri ministrul ceh de externe. Informația a fost confirmată în contextul eliberării unui cetățean ceh reținut din 2024, potrivit Reuters și News.ro.

Ministrul ceh Petr Macinka a declarat vineri că cetățeanul ceh a fost eliberat peste noapte, împreună cu deținuți din Irlanda, România, Germania, Albania, Ucraina și Țările de Jos.

Cetățeanul ceh a fost reținut în 2024, când autoritățile venezuelene l-au acuzat că intenționa să participe la un complot pentru asasinarea lui Nicolas Maduro, care era președinte la acea vreme, și pentru răsturnarea guvernului, potrivit presei cehe.

Ministerul de Externe ceh a respins acuzațiile. Fostul ministru de Externe, Jan Lipavský, a declarat anul trecut că încarcerarea bărbatului a fost „ilegală”, „fără acuzații și fără un proces echitabil”.

Grupul venezuelean pentru drepturile omului Foro Penal a declarat, de asemenea, că cetățeanul ceh a fost reținut din motive politice.

„După câteva săptămâni de negocieri intense, am reușit să obținem eliberarea lui”, a anunțat vineri Macinka, într-o conferință de presă.

Pe de altă parte, și un cetățean maghiar care a fost arestat în timp ce făcea parte din echipajul internațional al unei nave de cercetare a fost, de asemenea, eliberat, a anunțat vineri ministrul maghiar de externe, Péter Szijjártó.

Jorge Rodríguez, președintele Adunării Naționale a Venezuelei, și președintele SUA, Donald Trump, au declarat amândoi că un număr mare de deținuți vor fi eliberați după ce Statele Unite l-au capturat pe Maduro la începutul anului.

Venezuela a declarat săptămâna aceasta că peste 400 de persoane au fost eliberate. Grupurile pentru drepturile omului spun însă că cifra este mai mică.

Foro Penal informa, la 1 noiembrie 2025, că românul Cristian Cenușe, deținut politic în Venezuela, a reușit să comunice cu soția sa.

„Cristian Cenușe, cetățean român în vârstă de 37 de ani și tată al unei fetițe de doi ani, a fost arestat pe 27 septembrie 2024 de Garda Națională Bolivariană, în San Cristóbal, statul Táchira, în timp ce călătorea cu autobuzul spre Caracas. Era turist în America de Sud și vizitase anterior Columbia. După 10 luni de dispariție, Cristian a reușit în sfârșit să-și contacteze soția, spunându-i că se află încarcerat în închisoarea Rodeo I din Venezuela”, a scris Foro Penal într-o postare pe X.

Editor : Ș.A.