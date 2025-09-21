Venezuela a început antrenamentele militare cu civilii, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite

Live TV

Data publicării:
profimedia-1030176783
Donald Trump vs Nicolas Maduro. Foto: Profimedia

Venezuela a început să antreneze civilii pentru a apăra țara în cazul unui atac lansat de Statele Unite, potrivit Agerpres, care citează DPA. Președintele Nicolas Maduro a anunțat că militarii au condus primele sesiuni de antrenamente cu arma în diferite părți ale țării.

De asemenea, președintele le-a cerut fermierilor venezueleni să fie pregătiți și, dacă va fi necesar, să pună mâna pe arme: „Poporul venezuelean spune imperiului: Opriţi ameninţările”, le-a transmis acestora, în timpul unei adunări.

Cu câteva zile înainte, Venezuela a lansat exerciții militare pe insula La Orchila din Caraibe, la aproximativ 65 de kilometri de litoralul venezuelean, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite.

Donald Trump, care a angajat Statele Unite într-o luptă împotriva imigrației ilegale prin înmulțirea expulzărilor, a sporit recent presiunea diplomatică și militară asupra Venezuelei. Statele Unite au desfăşurat, oficial pentru o operaţiune antidrog, mai multe nave de război în Caraibe şi zece avioane de vânătoare F-35 în Puerto Rico, un teritoriu din regiune anexat Statelor Unite.

Washingtonul îl acuză pe președintele Venezuelei și guvernul acestuia că desfășoară o vastă organizaţie de trafic de droguri în Statele Unite şi a anunţat că a distrus recent mai multe ambarcaţiuni "narcoteroriste". Mai mult decât atât, Donald Trump a amenințat Venezuela cu consecințe „incalculabile” dacă nu primeşte înapoi "prizonierii şi pe cei internaţi în spitalele psihiatrice", pe care preşedintele american îi acuză că au fost "împinşi" în Statele Unite de către această ţară.

 

