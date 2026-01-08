Live TV

Venezuela a trimis în Elveția aur de la Banca Centrală în valoare de peste 5 miliarde de dolari

Lingouri de aur.
Lingouri de aur. Foto: Getty Images

Venezuela a transportat aur în valoare de aproape 5,20 miliarde de dolari în Elveția, în primii ani ai mandatului președintelui destituit Nicolas Maduro, relevă datele vamale, citate de Reuters.

Țara sud-americană a trimis 113 tone metrice de metal prețios în Elveția între 2013 - când Nicolas Maduro a preluat funcția - și 2016, potrivit datelor analizate de Reuters. Aurul provenea de la Banca Centrală a Venezuelei, a declarat postul de televiziune elvețian SRF, într-o perioadă în care guvernul vindea aur pentru a-și susține economia.

Nu au existat exporturi de aur din Venezuela către Elveția între 2017, când au fost impuse sancțiunile UE, și în 2025, potrivit datelor vamale.

Nicolas Maduro a fost arestat de forțele speciale ale SUA într-o operațiune la Caracas pe 3 ianuarie și este acuzat într-un tribunal din New York de trafic de droguri și narcoterorism. Luni, Elveția a ordonat înghețarea activelor deținute în țară de Nicolas Maduro și de 36 de asociați de-ai săi, dar nu a furnizat informații cu privire la valoarea sau sursa acestor fonduri.

Nu se știe dacă există vreo legătură între aceste active și aurul transferat de la Banca Centrală. Aurul, provenit din rezervele Venezuelei, a fost probabil transferat în Elveția pentru prelucrare, certificare și transport ulterior, a relatat SRF.

Elveția este unul dintre cele mai mari centre de rafinare a aurului din lume, țara găzduind cinci rafinării mari.

Banca centrală a Venezuelei și-a vândut rezervele de aur pentru a susține economia țării și a strânge valută forte în fața sancțiunilor impuse de SUA.

„Între 2012 și 2016, Banca Centrală venezueleană a efectuat vânzări masive din cauza dificultăților financiare. O mare parte din acestea au ajuns în Elveția”, a declarat Rhona O'Connell, analist de piață la StoneX. „Ulterior, acestea ar fi putut rămâne la contrapartidele din sectorul financiar, sau ar fi putut fi vândute sub formă de lingouri mici în Asia sau în orice altă parte a lumii”.

Exporturile de aur către Elveția au scăzut la zero în 2017, când Uniunea Europeană a sancționat mai multe persoane din Venezuela acuzate de încălcarea drepturilor omului sau de subminarea democrației.

Elveția a adoptat sancțiunile UE la începutul anului 2018. Sancțiunile nu includeau un embargo general al Elveției asupra importurilor de aur din Venezuela. „Probabil că a existat o scădere majoră a exporturilor după aceea, deoarece banca centrală venezueleană pur și simplu a rămas fără aur”, a declarat Rhona O'Connell.

