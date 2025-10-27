Venezuela acuză SUA că ar căuta „un incident pentru a justifica o agresiune militară”. Ministrul Apărării: Armata rămâne în alertă

Ministrul apărării venezuelean, Vladimir Padrino Lopez, a acuzat SUA, duminică seara, că ar cauta „un incident pentru a justifica o agresiune militară” împotriva Venezuelei. El a reiterat o acuzaţie anterioară a guvernului lui Nicolas Maduro, potrivit căreia Statele Unite ar planifica un „atac sub steag fals”, pe fondul tensiunilor dintre cele două ţări exacerbate de desfăşurarea flotei navale americane în Marea Caraibelor.

„Războiul este întotdeauna precedat de dezinformare, manipulare şi minciuni. De aceea, guvernul SUA caută un incident care să justifice o agresiune militară împotriva naţiunii noastre, întrucât naraţiunea cu combaterea traficului de droguri şi-a secat resursele", a declarat ministrul pe Instagram, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Este vorba de un „act provocator în contextul exerciţiilor militare ale Comandamentului Sud (SUA) în Trinidad-Tobago, care ameninţă pacea în regiune", a afirmat el, adăugând că Forţele Armatei naţionale bolivariene (FANB) „rămân vigilente şi în alertă pentru a apăra suveranitatea Venezuelei".

Distrugătorul USS Gravely al US Navy a ajuns duminică în Trinidad-Tobago pentru exerciţii militare preconizate să dureze mai multe zile, după care se aşteaptă sosirea Unităţii Expediţionare 22 a Corpului de infanterie marină în ţara insulară, situată foarte aproape de Venezuela.

„Operaţiune colonială de agresiune militară”

La rândul său, vicepreşedinta venezueleană Delcy Rodriguez a avertizat împotriva „periculoasei desfăşurări de 'exerciţii militare'” de către guvernul din Trinidad-Tobago între 26 şi 30 octombrie, sub coordonarea, finanţarea şi controlul Comandamentului Sud al SUA.

Vicepreşedinta venezueleană susţine că recenta „arestare a unui grup de mercenari", care ar avea legături directe cu CIA, a făcut posibilă „stabilirea faptului că un atac sub steag fals este în desfăşurare din apele limitrofe ale Trinidad-Tobago sau chiar de pe teritoriul ţării insulare sau cel venezuelean„. Obiectivul este, potrivit ei, provocarea unei „confruntări militare".

Prin urmare, nu este vorba despre exerciţii defensive, ci despre „o operaţiune colonială de agresiune militară care urmăreşte să transforme Caraibe într-un spaţiu al violenţei letale şi al dominaţiei imperiale americane”, a mai spus ea, afirmând că şefa guvernului din Trinidad, Kamla Persad-Bissessar, „a renunţat la suveranitatea ţării sale pentru a acţiona ca o colonie militară subordonată intereselor hegemonice ale SUA”.

Padrino Lopez declarase vineri că ţara sa continuă să se pregătească în faţa desfăşurării militare care se apropie „tot mai mult" de coasta Venezuelei, după ce Pentagonul a anunţat trimiterea portavionului USS Gerald Ford, cel mai mare din flota americană, în Caraibe, unde Washingtonul susţine că combate traficul de droguri.

