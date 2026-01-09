Venezuela anunţă discuţii „exploratorii” cu SUA pentru restabilirea relaţiilor diplomatice

Venezuela a anunţat vineri discuţii „exploratorii” cu SUA în vederea restabilirii relaţiilor diplomatice între cele două ţări, rupte în 2019, potrivit unui comunicat al ministrului afacerilor externe Yvan Gil, relatează AFP şi Reuters.

Guvernul preşedintei interimare Delcy Rodriguez, în funcţie după arestarea de către SUA pe 3 ianuarie a lui Nicolas Maduro, „a decis să înceapă un proces exploratoriu de natură diplomatică cu guvernul SUA, vizând restabilirea legăturilor diplomatice între cele două ţări”, afirmă comunicatul.

Yvan Gil a confirmat, de asemenea, că diplomaţi americani se aflau vineri la Caracas. O delegaţie din Venezuela va fi trimisă în acelaşi timp în SUA pentru a face evaluări, mai precizează comunicatul.

„Au mers la Caracas pentru a pune un prim diagnostic în vederea unei reluări progresive a operaţiunilor” diplomatice americane în Venezuela, a declarat anterior un responsabil american.

Anterior vineri, preşedintele american Donald Trump a declarat că eliberarea deţinuţilor politic în Venezuela este un semn de „căutare a păcii” şi că a anulat un al doilea val de atacuri din acest motiv, relatează sursele citate de Agerpres.

