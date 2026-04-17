Venezuela eliberează zeci de deținuți politici, sub presiunea SUA. Aproximativ 500 rămân în închisoare

Rudele unor deținuți politici așteaptă eliberarea acestora în fața închisorii Yare din San Francisco de Yare, Venezuela, pe 16 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images

Venezuela a eliberat 46 de deținuți politici, majoritatea muncitori din sectorul petrolier, reținuți în dosarul „PDVSA Obrero” au fost eliberați din închisoarea Yare, aflată la sud de Caracas, potrivit relatărilor familiilor.

Eliberările au avut loc în grupuri și fac parte dintr-un nou val de excarcerări ale unor persoane considerate de apropiați drept deținuți politici, în contextul presiunilor internaționale asupra autorităților de la Caracas, conform informațiilor transmise de AFP preluate de News.ro.

Venezuela a eliberat sute de prizonieri politici de când forțele americane l-au capturat pe Nicolas Maduro într-un raid fulgerător asupra capitalei Caracas, pe 3 ianuarie.

O lege de amnistie istorică, adoptată în februarie, este una dintre cele mai semnificative reforme adoptate de succesoarea lui Maduro, Delcy Rodriguez, sub presiunea Washingtonului.

Însă aproximativ 500 de deținuți politici rămân în spatele gratiilor.

rude venezuela yare inchisoare detinuti politici
Rudele unor deținuți politici așteaptă eliberarea acestora în fața închisorii Yare din San Francisco de Yare, Venezuela, pe 16 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images

Aproximativ 50 de familii s-au adunat în fața închisorii Yare, la sud de Caracas, în seara zilei de 16 aprilie, pe măsură ce prizonierii ieșeau din închisoare pe rând.

Majoritatea celor eliberați se aflau printre cei 173 de angajați ai companiei petroliere de stat venezuelene, PDVSA, care au fost arestați în 2025, acuzați de infracțiuni precum contrabandă, sabotaj și corupție.

„Așteptăm eliberarea multor angajați ai PDVSA. Fratele meu este unul dintre ei”, a spus doamna Gilda Suarez, al cărei frate, Rene Suarez, este reținut de nouă luni.

