Venezuela face primul pas pentru deschiderea exploatării petrolului de către companii private

Data publicării:
One of many jachup oil rigs on Lake Maricaibo in Venezuela
Platformă petrolieră de pe lacul Maracaibo, în Venezuela. Foto Profimedia

Parlamentul Venezuelei a aprobat joi, în primă lectură, un proiect de lege care deschide complet exploatarea rezervelor de petrol ale ţării, cele mai mari din lume, de către companii private. Până acum, sectorul extractiv petrolier era exclusiv de stat, fiind admise doar societăţi mixte în care statul deţinea participaţia majoritară, informează AFP și Agerpres.

Conform noii legi, vor putea extrage petrol şi „firmele private cu sediul în Republica Bolivariană Venezuela” (denumirea oficială a statului venezuelean – n. red.), după ce au încheiat contracte.

Reforma trebuie aprobată şi în a doua lectură.

Procedura are loc la mai puţin de trei săptămâni după arestarea preşedintelui Nicolas Maduro, în urma unei operaţiuni militare americane, în 3 ianuarie. Fostul şef al statului a fost transportat în Statele Unite, unde se află în prezent în arest preventiv, la New York, urmând să fie judecat împreună cu soţia sa pentru trafic de droguri.

Vicepreşedinta Delcy Rodriguez, care asigură interimatul preşedinţiei, are relaţii mult mai bune cu Washingtonul, fiind deja invitată la Casa Albă, unde se va întâlni cu preşedintele american Donald Trump.

Joi, Statele Unite au numit şi o nouă însărcinată cu afaceri la Caracas, marcând astfel dezgheţul relaţiilor bilaterale.

