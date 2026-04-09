Poliţia venezueleană a recurs la tiruri cu gaze lacrimogene împotriva celor circa 2.000 de manifestanţi reuniţi joi la Caracas pentru a cere creşteri salariale în faţa palatului prezidenţial Miraflores.

„Să mergem la Miraflores!”. „Se tem că poporul va ajunge la Miraflores!”, strigau manifestanţii forţelor de securitate care li se opuneau, potrivit AFP preluată de Agerpres.

Agenţi de poliţie antitero, având asupra lor scuturi de protecţie, au lansat gaze lacrimogene împotriva manifestanţilor în timp ce aceştia se aflau încă în centrul capitalei venezuelene, la câţiva kilometri de palatul Miraflores.

Oponenţi ai preşedintei interimare Delcy Rodriguez protestează la Caracas, pe 9 aprilie 2026, cerând majorarea salariilor şi pensiilor, cu un uriaş drapel venezuelean.

Manifestaţiile sunt rare în Venezuela după valul de represiuni împotriva adunărilor opoziţiei sub preşedinţia lui Nicolas Maduro, înlăturat între timp de la putere, şi care îi contestau realegerea în 2024.

Sindicatele şi muncitorii protestează împotriva salariilor „de mizerie”, îngheţate de patru ani.

Preşedinta interimară Delcy Rodriguez promisese miercuri o „creştere responsabilă” de la 1 mai a salariilor, erodate de ani de inflaţie şi o prăbuşire a economiei în ultimii zece ani.

Salarii şi inflaţie

Salariul minim lunar în Venezuela este echivalent în prezent cu 0,27 de dolari, cu o inflaţie anuală depăşind 600%.

Salariile pot ajunge la 150 de dolari cu primele vărsate de stat, dar această sumă este insuficientă pentru a acoperi coşul alimentar de bază al unei familii, estimat la 645 de dolari.

Schimbări politice

Dulcy Rodriguez a fost ultima vicepreşedintă a lui Nicolas Maduro până la capturarea fostului şef al statului la 3 ianuarie de către armata americană. Devenită preşedinte interimară, ea a declarat că „erorile” economice ale trecutului trebuie să fie „corectate”.

Sub presiunea Washingtonului, ea a operat numeroase schimbări, adoptând o lege a amnistiei pentru eliberarea deţinuţilor politici şi reformarea sectorului petrolier pentru a-l deschide către companiile private.

