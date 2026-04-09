Galerie Foto Venezuela: Forţele de ordine folosesc gaze lacrimogene împotriva protestatarilor îndreptaţi spre Miraflores

Oponenţi ai preşedintei interimare Delcy Rodriguez protestează la Caracas, pe 9 aprilie 2026, cerând majorarea salariilor şi pensiilor, cu un uriaş drapel venezuelean. Foto: Profimedia Images
Poliţia venezueleană a recurs la tiruri cu gaze lacrimogene împotriva celor circa 2.000 de manifestanţi reuniţi joi la Caracas pentru a cere creşteri salariale în faţa palatului prezidenţial Miraflores.

„Să mergem la Miraflores!”. „Se tem că poporul va ajunge la Miraflores!”, strigau manifestanţii forţelor de securitate care li se opuneau, potrivit AFP preluată de Agerpres.

Agenţi de poliţie antitero, având asupra lor scuturi de protecţie, au lansat gaze lacrimogene împotriva manifestanţilor în timp ce aceştia se aflau încă în centrul capitalei venezuelene, la câţiva kilometri de palatul Miraflores.

Manifestaţiile sunt rare în Venezuela după valul de represiuni împotriva adunărilor opoziţiei sub preşedinţia lui Nicolas Maduro, înlăturat între timp de la putere, şi care îi contestau realegerea în 2024.

Sindicatele şi muncitorii protestează împotriva salariilor „de mizerie”, îngheţate de patru ani.

Preşedinta interimară Delcy Rodriguez promisese miercuri o „creştere responsabilă” de la 1 mai a salariilor, erodate de ani de inflaţie şi o prăbuşire a economiei în ultimii zece ani.

Salariul minim lunar în Venezuela este echivalent în prezent cu 0,27 de dolari, cu o inflaţie anuală depăşind 600%.

Salariile pot ajunge la 150 de dolari cu primele vărsate de stat, dar această sumă este insuficientă pentru a acoperi coşul alimentar de bază al unei familii, estimat la 645 de dolari.

Dulcy Rodriguez a fost ultima vicepreşedintă a lui Nicolas Maduro până la capturarea fostului şef al statului la 3 ianuarie de către armata americană. Devenită preşedinte interimară, ea a declarat că „erorile” economice ale trecutului trebuie să fie „corectate”.

Sub presiunea Washingtonului, ea a operat numeroase schimbări, adoptând o lege a amnistiei pentru eliberarea deţinuţilor politici şi reformarea sectorului petrolier pentru a-l deschide către companiile private.

Top Citite
Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Petrolier
2
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
5
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Digi Sport
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
delcy rodriguez
Guvernul și opoziția din Venezuela ar putea colabora pentru a proteja activele americane
delcy rodriguez
Washingtonul ridică sancţiunile împotriva preşedintei interimare a Venezuelei, Delcy Rodriguez
Gustavo González López
De ce îl preferă Donald Trump pe „torționarul-șef” al lui Maduro la conducerea armatei venezuelene. „Reprezintă continuarea dictaturii”
Delcy Rodríguez
Cutremur în armata Venezuelei: Delcy Rodriguez înlocuiește conducerea militară după căderea lui Maduro
Doug Burgum, secretarul de interne al SUA, și Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei
Petrol în schimbul puterii: Cum au vândut acoliții lui Maduro bogățiile naturale ale Venezuelei pentru a intra sub protecția lui Trump
Recomandările redacţiei
putin
Putin a declarat armistițiu de Paște. Când intră în vigoare încetarea...
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
UE respinge „parteneriatul” propus de Trump cu Iranul pentru taxarea...
Hungary Anti Ukraine Campaign
„Acestea nu sunt alegeri democratice normale”. Parlamentul European...
tanker
Primul petrolier neiranian care traversează Strâmtoarea Ormuz după...
Ultimele știri
Poliția Română acuză sindicatul Europol de dezinformare: „Informațiile privind licitația de 2,2 milioane euro sunt false”
FC Barcelona anunţă că a depus plângere la UEFA împotriva brigăzii conduse de Istvan Kovacs
Melania Trump neagă orice legătură cu Jeffrey Epstein. „Nu sunt victima lui”
