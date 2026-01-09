Live TV

Video Venezuela începe eliberarea deținuților politici după capturarea lui Maduro. Enrique Márquez printre primii scoși din închisoare

enrique marquez
Enrique Marquez, fost candidat la prezidențiale, merge alături de avocații săi în timp ce sosesc pentru a depune mărturie la Curtea Supremă de Justiție (TSJ) pe 2 august 2024, la Caracas, Venezuela. Foto: Getty Images

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale din Venezuela, Enrique Marquez, se numără printre primii prizonieri politici scoși din detenție în cadrul eliberărilor anunţate luni de autorităţi, potrivit unui videoclip realizat de un jurnalist local.

„Totul s-a terminat”, a spus Enrique Marquez în acest videoclip adresat soţiei sale într-un cartier din Caracas, unde a fost dus de poliţişti împreună cu Biagio Pilieri, un colaborator al opozantei Corina Machado, informează AFP preluată de News.ro.

Marquez, în vârstă de 62 de ani, a fost arestat în ianuarie 2025.

Eliberările promise joi au loc la mai puţin de o săptămână după capturarea lui Maduro de către Statele Unite, în urma unei operaţiuni militare spectaculoase pe teritoriul venezuelean.

Citește și: Norii se înnegresc pe cerul liderilor Cubei: după pierderea lui Maduro, o criză de petrol ar putea fi sfârșitul susținerii populare

El s-a înscris formal la alegerile prezidenţiale în iulie 2024 cu scopul de a putea fi reprezentant principal al opoziţiei în cazul în care ar fi fost respinsă candidatura lui Edmundo Gonzalez Urrutia, şi el înlocuit de Maria Corina Machado, declarată neeligibilă.

Urrutia a reuşit în cele din urmă să se menţină în faţa lui Maduro, iar Marquez nu şi-a apărat propria candidatură.

Citește și: Rețeaua de putere din Venezuela: mozaicul de bande criminale, paramilitari și soldați rebeli pe care Trump trebuie să-l strunească

Înainte de arestarea sa, el a dus o cruciadă judiciară împotriva realegerii lui Maduro, obţinută, potrivit opoziţiei şi unei părţi a comunităţii internaţionale, în condiţii marcate de fraudă.

Aproximativ 2.400 de persoane au fost arestate şi 28 ucise în timpul represiunii tulburărilor post-electorale.

Avocata de renume Rocio San Miguel, arestată în februarie 2024, a fost şi ea eliberată joi.

Editor : Ana Petrescu

