Live TV

Venezuela îşi exprimă solidaritatea faţă de Cuba: „Respingem decretul prezidenţial emis de guvernul SUA”

Data publicării:
steag cuba profimedia
Foto: Profimedia

Venezuela, un aliat istoric al Cubei, dar al cărei preşedinte, Nicolas Maduro, a fost capturat de armata americană, şi-a exprimat vineri "solidaritatea" faţă de Cuba, criticând "măsurile punitive" şi ordinul executiv prin care preşedintele american Donald Trump ameninţă cu taxe vamale ţările ce vând petrol Cubei, informează AFP.

"Venezuela respinge decretul prezidenţial emis de guvernul SUA", ce urmăreşte "impunerea de măsuri punitive ţărilor care decid să menţină relaţii comerciale legitime cu Cuba", se arată într-un comunicat emis de Ministerului de Externe venezuelean, citat de Agerpres. "Venezuela îşi exprimă solidaritatea faţă de poporul cubanez", asigură în acelaşi text autorităţile de la Caracas.

Venezuela, ţară condusă de guverne de orientare socialistă începând din anul 1999, a fost unul dintre principalii furnizori de petrol ai Cubei. După capturarea preşedintelui Maduro pe 3 ianuarie, Donald Trump a plasat sectorul petrolier venezuelean sub control american.

El a semnat joi un ordin executiv care prevede că Statele Unite "ar putea" impune taxe vamale, de o valoare neprecizată, ţărilor care vând petrol Cubei, invocând o aşa-zisă "ameninţare excepţională" pe care Cuba o reprezintă pentru securitatea naţională americană. Preşedintele american a cerut Cubei să încheie cu SUA un acord "înainte să fie prea târziu", fără a preciza ce doreşte să obţină printr-un astfel de acord.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rubio si lavrov
1
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
2
„Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui...
kadrov
3
Ramzan Kadîrov se opune negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie...
Dmitri Medvedev (stânga). Donald Trump (dreapta)
4
Avertisment de la Kremlin pentru Trump: Condițiile Rusiei pentru un nou tratat nuclear cu...
nicusor dan sustine un discurs
5
Nicușor Dan: „Am discutat cu Bolojan, Fritz și Grindeanu, separat. Nu vreau să interferez...
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni nu a lăsat vreodată un mesaj mai brutal”
Digi Sport
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni nu a lăsat vreodată un mesaj mai brutal”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump.
Donald Trump amenință cu tarife țările care vând petrol Cubei. Havana denunță un „act brutal de agresiune”
avion Beechcraft 1900
Un avion columbian cu 15 persoane la bord a dispărut de pe radar aproape de granița cu Venezuela
Trump Meets Rutte of NATO in the Oval Office
Marco Rubio afirmă că adiministrația Trump vrea ca Venezuela să devină o țară „prietenoasă, stabilă, prosperă şi democratică”
maduro
Ambasada Venezuelei la Moscova publică o adresă poştală pentru scrisorile adresate lui Nicolas Maduro, deținut în SUA
Delcy Rodriguez sustine un discurs
Cooperarea lui Delcy Rodriguez cu administrația Trump pe tema ruperii relațiilor cu adversarii SUA, pusă sub semnul întrebării
Recomandările redacţiei
nicusor dan si volodimir zelenski
Volodimir Zelenski anunță că a vorbit cu Nicușor Dan despre proiecte...
US releases thousands of Epstein investigation files under transparency law deadline
Dosarele Epstein: Departamentul Justiției din SUA publică peste trei...
Catherine O’Hara
Catherine O’Hara, actrița care a jucat rolul mamei lui Kevin în...
Political Parties Speak To The Media Following Hamburg Election
Germania explorează o umbrelă nucleară comună cu aliații europeni...
Ultimele știri
Queen nu va mai face turnee în SUA. Motivul invocat de chitaristul Brian May
Cel mai sever val de căldură din ultimii 16 ani în Australia: Temperaturi de aproape 50 de grade, incendiile se extind în zonele rurale
Rusia nu vrea să audă de trupe europene în Ucraina: „Este de neimaginat şi toţi înţeleg asta”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe...
Cancan
A murit Iulia Ganea, femeia care a trăit 11 ani ca un bebeluș după ce a fost spulberată pe trecerea de...
Fanatik.ro
Cum fost interzis la TV unul dintre cele mai tari momente din istoria lui Dinamo. Comuniștii au decis: ”S-a...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Răsturnare de situație în cazul furtului coifului dacic din Olanda. Cine ar fi comandat, de fapt, spargerea...
Adevărul
Avocata Adriana Georgescu se prezenta drept cheia puterii în România: promitea acces de la Cotroceni la Trump...
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau...
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Ultima apariție publică a lui Catherine O'Hara o arăta fragilă, la brațul soțului. Mai slabă ca oricând, dar...
Adevarul
Cum au devenit Gardienii Revoluției o forță în cadrul regimului teocratic din Iran
Newsweek
Pensiile ar putea scădea cu sute de lei după 2030. Ne trebuie 40 miliarde € să evităm dezastrul. Care e cauza?
Digi FM
Cu ce româncă celebră s-a iubit regizorul din spatele documentarului despre Melania Trump. A și fost logodit...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Macaulay Culkin, omagiu sfâșietor după moartea lui Catherine O’Hara, mama lui în "Singur acasă": "Credeam că...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”