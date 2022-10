"Veniți cu mâncare. Noi cumpărăm băutură ca să ne încălzim". Sfaturile unui soldat rus către noii recruți

Sute de bărbați ruși mobilizați pentru războiul din Ucraina au fost lăsați să doarmă sub cerul liber, pe un câmpul pustiu din Siberia. Noaptea, temperaturile coboară lejer sub zero grade.

Un recrut le recomandă celor care urmează să fie mobilizați să-și ia de acasă de toate - saci de dormit, mâncare și puști -, pentru că nu vor primi nimic.

"Practic, ne-au adus lângă o unitate a forțelor aeriene din Omsk.

Ne-au spus: faceți ce vreți, faceți focul că dormiți afară.

Băieții au decis să bea ceva, pentru că trebuie să ne încălzim.

Am făcut focul, ne vom întinde sacii de dormit.

Acolo sunt toți băieții din Norilsk, și-au făcut focul.

Acolo sunt oameni din alte orașe, o grămadă. Vreo 500, dacă nu mai mulți.

Trec taxiuri, oamenii cumpără băutură.

Oricum, cine e mobilizat din Norilsk, să-și ia la el haine groase, sac de dormit, neapărăt faceți rost de unul.

Un covor ca ăsta de neopren. Luați-vă arzătoare cu gaz, butelii.

Nimeni nu vă controlează în aeroport, nimănui nu-i pasă. Nu dau doi bani nici dacă ai la tine o pușcă de asalt sau altceva.

Luați la voi mâncare, pentru că nu poți să știi dacă vei fi cazat într-o casă. Ne-au spus că mâine, dar din ce am auzit, băieții de acolo stau așa de o săptămână", sunt sfaturile soldatului rus, care a filmat imagini de pe front.

