„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară

Finlanda va permite rezerviștilor mobilizați să-și aducă propriile arme de foc, drone și dispozitive GPS, conform noilor directive militare introduse în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Forțele de Apărare Finlandeze au declarat că rezerviștii pot lua cu ei arme și echipamente aflate în proprietate privată atunci când se prezintă la datorie, deși utilizarea acestora va fi evaluată la sosire.

„Vrem să permitem aducerea propriilor arme, dacă cineva deține o armă adecvată pentru uz militar. În acest fel, toate resursele ar fi disponibile într-o eventuală situație de urgență”, au declarat oficialii armatei.

Măsura extinde instrucțiunile de mobilizare anterioare, care se refereau în principal la îmbrăcăminte, articole de igienă și echipament de bază pentru camping.

Finlanda, o țară cu 5,5 milioane de locuitori, are una dintre cele mai ridicate rate de deținere de arme de foc de către civili din lume, cu aproximativ 1,5 milioane de arme de foc autorizate, majoritatea fiind puști de vânătoare și puști cu alice. Aproximativ unul din trei adulți deține o armă.

„În depozitele militare există suficiente arme și muniție pentru eventualitatea unui război, dar dacă rezerviștii își aduc și propriile arme personale în unități, atunci toate resursele naționale de armament vor fi disponibile în cazul unei amenințări reale”, au declarat oficialii militari.

„Achizițiile de echipament de către rezerviști sunt un lucru pozitiv din perspectiva Forțelor de Apărare, deoarece pot consolida capacitățile unui rezervist și pot sprijini menținerea competențelor”, au adăugat aceștia, menționând că aducerea echipamentului deținut în proprietate privată rămâne voluntară.

Sistemul de apărare al Finlandei se bazează pe recrutare, cu serviciu obligatoriu pentru bărbați și serviciu voluntar pentru femei, susținut de o forță de rezervă numeroasă.

În timp de război, se preconizează că armata va mobiliza 280.000 de soldați, susținuți de o rezervă de aproximativ 870.000 de persoane, care se estimează că va crește la aproximativ un milion până în 2030, după o majorare a limitei superioare de vârstă pentru rezerviști.

Autoritățile finlandeze au luat măsuri pentru a consolida granița de 1.300 de kilometri a țării cu Rusia, de când Moscova a invadat Ucraina. Războiul a determinat, de asemenea, Finlanda să renunțe la politica sa de neutralitate de lungă durată față de vecinul său estic, aderând la NATO.

