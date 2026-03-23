„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară

Finlanda poate mobiliza 280.000 de trupe în câteva săptămâni, în timp ce aproape unu din șase finlandezi – în jur de 900.000 – sunt rezerviști. Foto: Profimedia Images

Finlanda va permite rezerviștilor mobilizați să-și aducă propriile arme de foc, drone și dispozitive GPS, conform noilor directive militare introduse în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Forțele de Apărare Finlandeze au declarat că rezerviștii pot lua cu ei arme și echipamente aflate în proprietate privată atunci când se prezintă la datorie, deși utilizarea acestora va fi evaluată la sosire.

„Vrem să permitem aducerea propriilor arme, dacă cineva deține o armă adecvată pentru uz militar. În acest fel, toate resursele ar fi disponibile într-o eventuală situație de urgență”, au declarat oficialii armatei.

Măsura extinde instrucțiunile de mobilizare anterioare, care se refereau în principal la îmbrăcăminte, articole de igienă și echipament de bază pentru camping.

Finlanda, o țară cu 5,5 milioane de locuitori, are una dintre cele mai ridicate rate de deținere de arme de foc de către civili din lume, cu aproximativ 1,5 milioane de arme de foc autorizate, majoritatea fiind puști de vânătoare și puști cu alice. Aproximativ unul din trei adulți deține o armă.

„În depozitele militare există suficiente arme și muniție pentru eventualitatea unui război, dar dacă rezerviștii își aduc și propriile arme personale în unități, atunci toate resursele naționale de armament vor fi disponibile în cazul unei amenințări reale”, au declarat oficialii militari.

„Achizițiile de echipament de către rezerviști sunt un lucru pozitiv din perspectiva Forțelor de Apărare, deoarece pot consolida capacitățile unui rezervist și pot sprijini menținerea competențelor”, au adăugat aceștia, menționând că aducerea echipamentului deținut în proprietate privată rămâne voluntară.

Sistemul de apărare al Finlandei se bazează pe recrutare, cu serviciu obligatoriu pentru bărbați și serviciu voluntar pentru femei, susținut de o forță de rezervă numeroasă.

În timp de război, se preconizează că armata va mobiliza 280.000 de soldați, susținuți de o rezervă de aproximativ 870.000 de persoane, care se estimează că va crește la aproximativ un milion până în 2030, după o majorare a limitei superioare de vârstă pentru rezerviști.

Autoritățile finlandeze au luat măsuri pentru a consolida granița de 1.300 de kilometri a țării cu Rusia, de când Moscova a invadat Ucraina. Războiul a determinat, de asemenea, Finlanda să renunțe la politica sa de neutralitate de lungă durată față de vecinul său estic, aderând la NATO.

Top Citite
orban putin
1
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
2
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
explozie turcia
3
Explozie într-un district al Istanbulului: două clădiri s-au prăbușit, trei oameni au...
Iran oil crude petroleum fuel barrels in row concept. Iranian petrol business and fuel extraction industrial containers 3d illustration.
4
Primele reacții după ce SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra petrolului iranian...
SAR operation at Kharkiv apartment block hit by Russian missile, Ukraine - 07 Mar 2026
5
Noua rachetă rusească „Izdeliie-30” face ca atacurile să fie mai greu de anticipat: a...
S-a văitat că familia sa a trăit în "sărăcie", cu 3.000 € pe lună. Milionarul român a spus acum ce studii are
Digi Sport
S-a văitat că familia sa a trăit în "sărăcie", cu 3.000 € pe lună. Milionarul român a spus acum ce studii are
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
O escaladare a războiului în Iran ar putea destabiliza Caucazul de Sud. „Unul dintre cele mai pesimiste scenarii”
Eyal Zamir
Șeful armatei israeliene anunță o campanie de durată în Liban: Războiul cu Hezbollah „abia a început”
Scott Bessent
Secretarul Trezoreriei SUA: „Avem bani din belșug” pentru războiul cu Iranul. De ce solicită încă 200 de miliarde de dolari
cladiri distruse arad, israel
Iranul amenință că va „distruge ireversibil” infrastructura din Orientul Mijlociu, după ultimatumul lui Trump
explozie bahraina patriot
Explozia din Bahrain care a rănit zeci de civili a fost provocată cel mai probabil de o rachetă Patriot lansată de SUA (Raport)
Recomandările redacţiei
Scumpire caburanti
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților...
radu miruta foto gov ro
România poate trimite militari care să ajute la deblocarea Strâmtorii...
Paris, France - March 16, 2026: A pen indicates the Strait of Hormuz on a Marine Traffic map, symbolizing maritime analysis and strategic planning
„Un eveniment de tip lebădă neagră, cu implicații devastatoare”...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 24. Armata Iranului, mesaj pentru...
