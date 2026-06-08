Live TV

„Vestea cea mai îngrijorătoare”. Deşi numărul de arme scade, lumea se confruntă cu un risc nuclear mărit (raport)

Data publicării:
rachete-razboi nuclear
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
„Creşte numărul de arme nucleare desfăşurate” China avansează rapid Coreea de Nord, putere nucleară

Statele care dețin arme nucleare scot din ce în ce mai multe astfel de arme din stocuri pentru a le instala pe rampe de lansare, ceea ce sporeşte riscul pentru stabilitatea globală, avertizează cercetătorii Institutului Internaţional de Cercetare pentru Pace din Stockholm (SIPRI).

Puterile nucleare mondiale dispun de un total estimat de 12.187 de focoase nucleare, dintre care 9.745 se găsesc în stocuri în vederea unei potenţiale utilizări, potrivit unui raport SIPRI publicat luni.

Aceasta reprezintă o uşoară scădere faţă de anul precedent, întrucât, de la sfârşitul Războiului Rece, ritmul în care au fost dezafectate focoasele nucleare mai vechi a fost, în general, mai rapid decât cel în care au fost desfăşurate focoasele noi, ceea ce a dus la o scădere a numărului total de focoase.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Vestea cea mai îngrijorătoare este că, deşi numărul de arme nucleare a scăzut, nivelul pericolelor şi riscurilor nucleare creşte”, a declarat Karim Haggag, directorul SIPRI, pentru AFP, potrivit Agerpres.

Tendinţa descendentă a stocurilor de arme nucleare ar urma să se inverseze în viitorii ani „pe măsură ce ritmul dezafectării încetineşte, iar desfăşurarea de noi arme nucleare se accelerează”, a apreciat SIPRI într-un comunicat de presă.

„Creşte numărul de arme nucleare desfăşurate”

Fragilizarea sistemelor de control al armelor strategice, în special a acordurilor internaţionale, şi rivalitatea dintre marile puteri nucleare sunt motive suplimentare de îngrijorare, potrivit lui Haggag.

O altă tendinţă preocupantă este aceea că „statele dotate cu arme nucleare le scot din stocuri şi le desfăşoară pe vectori nucleari. Asistăm, aşadar, la o creştere a numărului de arme nucleare desfăşurate”, a explicat Haggag.

Arsenalele nucleare ale SUA şi Rusiei însumează circa 83% din stocurile mondiale de arme nucleare, cu peste 5.000 de focoase fiecare.

Cele două mai puteri au programe de modernizare a arsenalelor lor, însă fiecare din ele întâmpină dificultăţi.

Programul american avansează, dar se confruntă cu „dificultăţi de planificare şi de finanţare susceptibile să îl întârzie şi mai mult şi să îi crească costurile în mod considerabil”, scrie SIPRI.

În ce priveşte programul rus, acesta s-a confruntat cu teste ratate ale unor rachete balistice intercontinentale (ICBM), iar sancţiunile economice şi constrângerile legate de războiul din Ucraina par, de asemenea, să-l fi afectat.

China avansează rapid

În acest timp, China îşi dezvoltă arsenalul nuclear mai rapid decât orice alt stat.

„Intensificarea competiţiei geopolitice incită puternic China să se bazeze mai mult pe armele nucleare”, a afirmat Haggag.

Potrivit SIPRI, China dispune în prezent de 620 de focoase şi, în funcţie de modul în care va decide să îşi structureze forţele, ar putea ca în 2030 să deţină la fel de multe ICBM ca Rusia sau Statele Unite.

Chiar dacă ar ajunge la 1.000 de focoase nucleare până atunci, aceasta nu ar echivala decât cu un sfert din stocurile americane şi ruseşti, relevă institutul suedez.

Coreea de Nord, putere nucleară

În Europa, Franţa şi Marea Britanie şi-au menţinut arsenalele nucleare la un nivel stabil, 290, respectiv 255, dar SIPRI notează că stocul britanic ar urma să crească în urma unei revizuiri a programului în 2021.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a ordonat, la rândul său, în martie o suplimentare a stocului francez.

Pe continentul asiatic, India şi-ar fi majorat uşor arsenalul nuclear, aducându-l la 190 de focoase.

Arsenalul Pakistanului - rivalul Indiei - a rămas stabil la 170, însă acest stat continuă să acumuleze materiale fisibile, „ceea ce sugerează că arsenalul său nuclear s-ar putea extinde în cursul deceniului următor”, scrie SIPRI.

Coreea de Nord continuă „să îşi urmărească obiectivul de a-şi extinde exponenţial arsenalul nuclear”, potrivit SIPRI, care estimează acest arsenal la circa 60 de focoase.

Tot conform institutului suedez, Israelul, care nu recunoaşte că deţine arme nucleare, ar fi pe cale să îşi modernizeze arsenalul, estimat la aproximativ 90 de focoase.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Colaj foto: Nicușor Dan și George Simion
1
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru...
President Putin On State Visit To Kazakhstan
2
Condițiile impuse de Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Serghei Lavrov: „Sunt...
eugen tomac
3
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul...
Ilie Bolojan.
4
Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă PNL va propune un premier dacă guvernul propus de...
catalina poiana
5
Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor, după ce numele său a fost vehiculat...
O legendă i-a pus o întrebare lui Kim Kardashian și ce a urmat a produs revoltă! ”S-o dăm afară!” / ”Incredibil”
Digi Sport
O legendă i-a pus o întrebare lui Kim Kardashian și ce a urmat a produs revoltă! ”S-o dăm afară!” / ”Incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Strâmtoarea Ormuz.
Un ambasador iranian susține că Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, dar vor fi impuse noi condiții de tranzit
Dronă explodată la Orhei. Foto captură video
O dronă a explodat în raionul Orhei, din Republica Moldova. Primele informații indică faptul că ar putea fi de proveniență ucraineană
Abramovici s-a îmbogățit din afaceri cu petrol și gaze în anii ‘90 și a devenit proprietarul companiilor care controlează clubul de fotbal Chelsea în 2003. Foto: Profimedia Images
Zelenski spune că i-a dat oligarhului Roman Abramovici mesaje destinate lui Putin. Ce a transmis liderul de la Kiev
Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan
Nikol Paşinian s-a declarat câştigător al alegerilor parlamentare din Armenia. Ce arată rezultatele preliminare
Alexander Lukashenko
„Nu vrem să fim carne de tun”: Lukașenko exclude trimiterea de trupe în Ucraina
Recomandările redacţiei
eugen tomac
Premierul desemnat Eugen Tomac a început negocierile cu liderii...
cod rosu bucuresti ploaie masini ploi
HARTĂ Cod galben de ploi torențiale pentru mai multe zone din țară...
inundatii romania
Stare de alertă în Vrancea, zeci de oameni evacuați din cauza...
APTOPIX Israel Iran War
Israelul ripostează la rachetele iraniene, în ciuda apelurilor SUA la...
Ultimele știri
Mirabela Grădinaru, la Curtea de Apel București. Motivul pentru care Prima Doamnă a României a venit la tribunal
Rusia folosește un camuflaj inventat în Primul Război Mondial pentru a-și feri tehnica militară de dronele ucrainene
Un șofer din Galați a intrat cu mașina în alte patru autoturisme și a rănit doi oameni. Acum e căutat de polițiști
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Biograf, despre absența prințului Harry la nunta lui Peter Phillips: „O astfel de tăcere este mai ușor de...
Cancan
Descoperirea care schimbă totul în cazul medicului găsit mort la Floreasca. Ce au găsit lângă el
Fanatik.ro
Analiza completă a celor 6 favorite la câștigarea Campionatului Mondial 2026. Cine va domina lumea?
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Încă un incident grav înainte de startul Cupei Mondiale! Cinci persoane înjunghiate într-o gară din New York
Adevărul
Cea mai fotogenică biserică săsească din România animă satul Hosman. De ce se întorc acasă sașii de la...
Playtech
De ce câștigătorul Survivor România 2026 nu primește 100.000 de euro în cont, de fapt? Suma care îi rămâne...
Digi FM
"Mi-am privit brațul și atârna pur și simplu". Un turist a fost atacat de un urs grizzly și târât prin pădure
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Christian Eriksen a strigat două cuvinte, înainte de momentele dramatice: ”Imediat, s-a prăbușit”
Pro FM
Carmen Electra, despre ultimele conversații cu Prince: „Era un clarvăzător”. Cum i-a schimbat viața cel care...
Film Now
Sharon Stone, mărturii despre drama ascunsă și abuzurile din familie: "Mă arunca pe scări și mă bătea cu...
Adevarul
Cum ar putea sistemele active de protecție anti-dronă să readucă blindatele pe câmpul de luptă. Soluția la...
Newsweek
Cine se va ocupa de 4.600.000 pensii în guvernul Tomac? Va indexa pensiile viitorul ministru al Muncii?
Digi FM
De la miliardar la trilionar. Cum ar putea Elon Musk să rescrie istoria averilor globale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
Greșeala banală pe care mulți stăpâni de câini o fac zilnic. Îți poate îmbolnăvi atât animalul, cât și familia
Film Now
John Travolta, confesiune rară despre durerea care l-a urmărit ani la rând: „Privesc întunericul, dar nu...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...