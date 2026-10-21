Vești de la Vatican: Papa Leon nu are nevoie de tratament suplimentar după operația de cancer. Ce spun medicii despre tumora extirpată

Medicii papei Leon al XIV-lea confirmă că tumora extirpată în cursul intervenției chirurgicale din 13 octombrie era un adenocarcinom pulmonar și că boala era localizată, nu s-a răspândit, precizând că „nu este necesar niciun tratament suplimentar”, anunță Vatican News.

În urma intervenției chirurgicale prin care i-a fost extirpat lobul inferior al plămânului drept, medicii papei au anunțat că nu există metastaze.

Dr. Luigi Carbone și profesorul Stefano Margaritora au emis miercuri seara o declarație în care au precizat că o evaluare oncologică ulterioară a confirmat că „nu este necesar niciun tratament suplimentar”.

„Rapoartele finale ale analizelor histopatologice și moleculare privind țesutul îndepărtat în timpul intervenției chirurgicale a Sfântului Părinte au fost publicate astăzi. Rezultatele au confirmat că tumora era un adenocarcinom pulmonar și că boala era localizată. O evaluare oncologică ulterioară a confirmat că nu este necesar niciun tratament suplimentar”, se arată în declarația completă publicată de Biroul de Presă al Sfântului Scaun.

Editor : M.C