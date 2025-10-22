Vestul ține Ucraina în viață, China ține Rusia. „Războiul mai poate dura 1-3 ani”. Analiza comandorului Sandu Mateiu

Rusia și Ucraina se apropie de limita capacității de a continua războiul, avertizează comandorul Sandu Valentin Mateiu, într-un interviu pentru News.ro. Potrivit acestuia, ambele state ar mai putea susține efortul militar, economic și social între unul și trei ani, în funcție de sprijinul extern și de capacitatea internă de mobilizare.

„Nu există pericolul iminent al prăbuşirii frontului, dar luptele care se vor da în această toamnă – iarnă vor fi dificile, cu impact mare asupra rezultatului final, ambele părţi realizând că, într-o formă sau alta, capacitatea lor de a continua se apropie de limită, orizontul de la unu la trei ani apărând în planurile ambelor părţi”, a declarat comandorul Sandu Valentin Mateiu.

El a explicat că această limită nu privește doar componenta militară, ci întreaga rezistență a statelor implicate.

Aceasta vizează capacitatea în ansamblu a ţărilor de a rezista, nu numai cea militară, ci şi cea economică şi socială, influenţând decisiv decizia politicului cu specificul său: pentru Ucraina, presiunea directă a societăţii asupra guvernului; pentru Rusia, apariţia pericolului la adresa regimului.

Comandorul Mateiu consideră că, dincolo de luptele directe, în desfășurare se află trei tipuri de războaie.

„Trebuie să menţionăm că sunt trei războaie în desfăşurare: 1) cel propriu-zis, pe care-l urmărim la nivel tactic, operativ, strategic; 2) strategia de lovire în adâncime a infrastructurii energetice, militare, civile; 3) în ansamblul lor, cele două state şi societăţi, începând de la aspectele sociale – mobilizare, rezilienţa civililor – şi până la economii, care includ sancţiunile şi adaptarea industriei pentru apărare”, a explicat el.

În ceea ce privește echilibrul actual de pe front, el arată că Rusia deține inițiativa prin superioritatea numerică, dar Ucraina compensează prin tehnologie și adaptabilitate.

„Primul dintre cele trei războaie enumerate mai sus este într-un echilibru fragil, Ucraina cedând încet teritoriu în timp ce provoacă pierderi mari Rusiei, dar având grijă să-şi protejeze, pe cât se poate, oamenii. Noi tactici şi mijloace tehnice afectează constant echilibrul. Dronele, războiul electronic, bombele planoare influenţează constant acest echilibru”, a afirmat el.

Mateiu avertizează că Rusia nu este încă epuizată, însă semnele de vulnerabilitate sunt tot mai clare.

Rusia nu este încă la capătul puterilor. Apar însă primele semne clare că timpul începe să curgă în defavoarea sa în domenii importante: forţa umană, industria de armament şi situaţia financiară.

„În primul rând, forţa umană, şi aici rămâne de văzut dacă va face mobilizare asumându-şi riscuri politice. În al doilea rând, industria de armament, deoarece stocul de echipamente militare sovietice se epuizează, loviturile Ucrainei, dar şi entropia războiului reduc numărul echipamentelor esenţiale precum avioanele aviaţiei strategice şi tactice, radarele şi sisteme de apărare antiaeriană. Industria – mai ales cea energetică – şi economia în ansamblul său au fost trecute pe picior de război, dar de unde finanţare? În sfârşit, în al treilea rând este situaţia financiară: sancţiunile UE din ce în ce mai dure, mai sunt şi sancţiunile secundare şi epuizarea fondurilor”, a mai spus acesta.

Întrebat cât mai pot rezista cele două părți, Mateiu spune că „cele mai multe evaluări sunt între un an şi trei, atât pentru Rusia, cât şi pentru Ucraina”.

„Atâta vreme cât Vestul îi ajută pe ucraineni, europenii cu banii, SUA cu informaţii şi armament plătit de europeni, pentru Ucraina, problema se pune în materie de forţă umană sau înlocuitori – adică roboţi – ai acestora, dar pentru Rusia problema se pune în ansamblu. Este foarte important de reţinut că Rusia plăteşte scump ajutorul primit de la China”, a menționat el.

Referindu-se la perspectivele lui Vladimir Putin, comandorul spune că liderul de la Kremlin are încă resurse semnificative, dar un sistem fragil.

Putin are avantajul dictaturii totale asupra statului şi societăţii ruse, fapt care îi permite mobilizarea tuturor resurselor. Dar sistemele dictatoriale sunt casante, iar Rusia are o tradiţie în acest sens.

Mateiu a explicat și de ce sprijinul Chinei este esențial pentru supraviețuirea regimului rus.

„Rusia mai are resurse financiare în fondurile sale – nu cele deja blocate în Vest – relaţii profunde cu adversarii Vestului. De exemplu, China, care nu poate permite ca Rusia să piardă războiul. Şi mai e o întreagă complicitate a unei coloane a 5-a capabile să influenţeze opinia publică şi deciziile politice, precum şi tolerarea sa de către Administraţia Trump”, a adăugat acesta.

