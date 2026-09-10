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Veterani SAS și Navy SEAL antrenează soldați ruși pentru războiul din Ucraina chiar pe teritoriul unui stat NATO (The Telegraph)

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Military training
Antrenament militar. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Criza de efective a lui Putin Tabăra de instruire promovată pe un site web rus

O investigație media scoate la iveală o informație revoltătoare: veterani SAS antrenează ruși pentru a lupta în Ucraina, potrivit unei note de informații scurse în presă și obținute de The Telegraph. O evaluare întocmită pentru agențiile de informații din cadrul Five Eyes a constatat, cu „un grad ridicat de certitudine”, că veterani militari occidentali au fost recrutați pentru a antrena cetățeni ruși, precum și personal „militar în serviciu activ”.

Un document strict secret, redactat pentru Serviciul de Informații Secrete al Australiei (ASIS) și ajuns în posesia jurnaliștilor britanici, indică faptul că veterani ai Special Air Service (SAS) din Marea Britanie, ai Regimentului de Comando Australian și ai trupelor americane Navy SEAL antrenează cetățeni ruși pentru războiul din Ucraina. Printre cursanți se numără inclusiv personal militar activ al Federației Ruse.

Ziarului The Telegraph i s-a prezentat o copie a unei note întocmite pentru Serviciul Secret de Informații al Australiei (SIS), pe baza interviurilor cu doi foști agenți ai forțelor speciale australiene și un rezervist în serviciu activ, care afirmă că au fost abordați pentru a deveni instructori în tabere de antrenament din Bulgaria și Serbia, care ar fi găzduit clienți ruși.

Nota menționează că o tabără de luptă condusă de Alfa-Metal, o companie de instruire militară, în Mejdeni, nordul Bulgariei, angajează instructori provenind dintr-o „gamă variată de medii”, inclusiv din SAS, Regimentul de Comando australian, forțele de poliție americane și Navy Seals din SUA.

Centrul Alfa-Metal oferă instruire pentru forțele speciale și cursuri avansate de lunetist la un preț de aproximativ 4.000 de euro per persoană, adresându-se potențialilor membri ai companiilor militare private, gărzilor de corp și echipelor de securitate corporativă.

Cu toate acestea, nota menționează că, începând din 2022, când Rusia a invadat Ucraina, taberele private de instruire din Europa au continuat să accepte cetățeni ruși pentru cursuri de instruire, inclusiv „luptă avansată la distanță mică”.

Veteranii forțelor speciale intervievați pentru a culege informații despre tabără au declarat că au aflat de la angajații actuali că aceasta continua să instruiască cetățeni ruși încă din 2025, la trei ani după invadarea Ucrainei de către Vladimir Putin.

Foștii militari australieni au fost intervievați de un intermediar, a cărui identitate nu a fost dezvăluită de The Telegraph din motive de securitate.

Site-ul centrului Alfa-Metal include o fotografie a logo-ului SAS pe o pagină promoțională dedicată instructorilor săi. De asemenea, compania a publicat pe LinkedIn un anunț de angajare pentru veterani ai SAS care să lucreze la centru.

Anunțul, care a apărut acum șase luni, căuta „un cetățean britanic” cu „o experiență operațională solidă și experiență dovedită în instruire”.

„În prezent, căutăm un instructor SAS cu experiență care să se alăture echipei noastre”, se adăuga în anunț.

„Dacă ești pasionat de instruire, profesionalism și ridicarea standardelor, ne-ar face plăcere să te cunoaștem.”

Pagina dedicată instructorilor de la Alfa-Metal pare să includă, de asemenea, un veteran american care a susținut că a servit în Comandamentul Operațiunilor Speciale al armatei SUA timp de 12 ani.

Bărbatul, al cărui nume nu este dezvăluit de The Telegraph, a afirmat că este un expert în combaterea terorismului care a absolvit programul de instruire al trupelor Ranger din armata SUA și Școala de parașutiști, precum și cursuri de operațiuni în junglă, supraveghere la distanță și de pregătire ca înotător-cercetaș, toate acestea fiind cursuri sinonime cu instruirea forțelor speciale.

Criza de efective a lui Putin

Rusia a suferit pierderi îngrozitoare pe câmpul de luptă din Ucraina, cu 1,4 milioane de victime, inclusiv până la 500.000 de morți, potrivit oficialilor occidentali.

Situația este acum atât de gravă încât Moscova pierde cu aproximativ 6.000 de soldați pe lună mai mult decât poate recruta, au declarat surse din serviciile de informații.

Criza de efective a sporit presiunea asupra capacității Kremlinului de a instrui soldați, ceea ce ar fi putut determina trupele să urmeze cursuri militare în afara Rusiei, fie pentru a învăța cum să lupte, fie pentru a completa pregătirea inadecvată.

Tabăra de instruire promovată pe un site web rus

Alfa-Metal pare să aibă legături cu Alfa Region, o companie rusă de securitate privată cu sediul în Sankt Petersburg.

Alfa Region promovează tabăra de instruire pe site-ul său web și face referire la cursuri destinate contractorilor militari privați și instructorilor cu „experiență vastă în forțele speciale și unitățile de poliție din Bulgaria, Statele Unite, Rusia, Grecia, Israel și Ucraina”.

Alfa-Metal a declarat pentru The Telegraph că nu a angajat niciodată veterani ai SAS și că nu are nicio legătură cu forțele speciale britanice.

Un purtător de cuvânt a afirmat că centrul nu a antrenat niciun cetățean rus de la invadarea Ucrainei și că nu a angajat niciodată un fost membru al SAS, calificând acuzațiile drept „false”.

Centrul de antrenament a negat, de asemenea, orice legătură cu Alfa Region și a atribuit afirmația unei confuzii legate de „asemănarea dintre denumirile unor entități juridice independente”.

Când ziarul The Telegraph a evidențiat o pagină de pe site-ul Alfa-Metal care făcea referire la un „acord de parteneriat” cu Alfa Region, purtătorul de cuvânt a confirmat că centrul a avut „contacte profesionale istorice” cu compania și că a „inițiat o revizuire a materialelor de marketing arhivate” pentru a corecta „conținutul învechit”.

Ziarul The Telegraph a aflat că nota de informații care detaliază presupusa instruire a rușilor de către veterani ai forțelor speciale occidentale face acum obiectul unei anchete din partea SIS-ului australian.

O sursă apropiată anchetei a declarat că concluziile acesteia vor fi probabil comunicate Regatului Unit și Statelor Unite prin intermediul rețelei de schimb de informații „Five Eyes”.

Conform legislației britanice și australiene, este ilegal ca foștii membri ai forțelor speciale să-și folosească pregătirea pentru a ajuta un stat străin.

Mai multe surse din cadrul SAS au contestat afirmațiile potrivit cărora ar fi fost folosiți veterani ai regimentului de elită, susținând că astfel de acțiuni ar constitui o trădare a valorilor lor.

O sursă de rang înalt din cadrul SAS a adăugat că nu are cunoștință de faptul că vreun veteran ar fi instruit rușii în tehnici de luptă.

„SAS este o comunitate restrânsă, iar oamenii vorbesc”, a spus aceasta. „Dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, am fi știut. Dacă cineva ar fi făcut asta, aș fi extrem de surprins și profund dezamăgit.
Există aproximativ 5.000 de veterani ai SAS, dar sunt cu ușurință încă 25.000 de persoane care pretind că fac parte din regiment, deoarece acest lucru le avantajează CV-urile. Există o mulțime de mincinoși pe lume.”

Phil Campion, fost sergent-șef în cadrul unității 22 SAS, a declarat: „Ar fi imoral ca trupele noastre să antreneze soldați care ajung să lupte împotriva băieților noștri. Ar trebui să fie niște oameni complet fără scrupule ca să facă asta sau motivați de bani.”

David White, colonel în rezervă al SAS, a adăugat că veteranii forțelor speciale au intrat întotdeauna pe „piața secundară” a activităților de consultanță militară.

El a precizat însă că regimentul ar avea foarte puțină înțelegere pentru oricine ar fi prins ajutând la instruirea rușilor.

„Dacă aș primi o liră pentru fiecare persoană care pretinde că a fost membru al SAS, aș fi un om foarte bogat”, a adăugat el. „Aproape întotdeauna nu este adevărat. Faptul că pretind că sunt foști membri ai SAS este probabil doar atât – o pretenție.”

Purtătorul de cuvânt al Alfa-Metal a declarat: „Alfa-Metal respinge categoric acuzația că am folosit sau folosim foști membri ai SAS britanic sau ai altor forțe speciale occidentale pentru a instrui cetățeni ruși sau persoane care intenționează să participe la războiul din Ucraina în numele Rusiei. Această acuzație este falsă.”

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat: „Este o mai veche politică a guvernelor succesive să nu comenteze chestiuni legate de forțele speciale britanice sau de serviciile de informații.

„Avem o legislație solidă în vigoare pentru a combate activitățile ostile străine, iar Legea privind securitatea națională oferă agențiilor noastre de informații și poliției instrumentele de care au nevoie pentru a detecta și a contracara amenințările.”

Editor : M.C

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