Veteranii NATO, furioși după declarațiile lui Trump despre Afganistan. „A întrecut măsura. Am plătit cu sânge pentru această alianță”

Data publicării:
donald trump-octombrie 2025
Foto: Profimedia
Din articol
„Am plătit cu sânge pentru această alianță” „Trump a evitat serviciul militar de cinci ori”

Veterani NATO din mai multe țări europene au reacționat dur la declarațiile președintelui american Donald Trump despre războiul din Afganistan, acuzându-l că a minimalizat rolul și sacrificiul trupelor aliate. Aceștia cer scuze publice, subliniind că sute de militari europeni au murit luptând alături de forțele americane.

Politicieni de rang înalt s-au alăturat criticilor, biroul prim-ministrului britanic afirmând că Trump „a greșit când a diminuat rolul trupelor NATO” în timpul celor două decenii de război împotriva talibanilor, potrivit Reuters.

Trump a declarat joi, pentru Fox News, că Statele Unite „nu au avut niciodată nevoie” de alianța transatlantică și a acuzat aliații că au rămas „puțin în afara frontului” în Afganistan.

„Am plătit cu sânge pentru această alianță”

„Așteptăm scuze pentru această declarație”, a declarat Roman Polko, general polonez în rezervă și fost comandant al forțelor speciale, care a servit în Afganistan și Irak, într-un interviu acordat Reuters.

Trump a „întrecut măsura”, a adăugat el. „Am plătit cu sânge pentru această alianță. Ne-am sacrificat cu adevărat propriile vieți”, a spus generalul.

Ministrul britanic al veteranilor, Alistair Carns, al cărui serviciu militar a inclus cinci misiuni, inclusiv alături de trupele americane în Afganistan, a calificat afirmațiile lui Trump drept „absolut ridicole”.

„Am vărsat împreună sânge, sudoare și lacrimi. Nu toți s-au întors acasă”, a declarat el într-un videoclip postat pe X.

Richard Moore, fostul șef al serviciului britanic de informații MI6, a declarat că, la fel ca mulți ofițeri MI6, a operat în medii periculoase alături de colegii „curajoși și foarte apreciați” din CIA și că a fost mândru să facă acest lucru alături de cel mai apropiat aliat al Marii Britanii.

Conform tratatului de fondare a NATO, membrii sunt obligați să respecte clauza de apărare colectivă, Articolul 5, care tratează un atac asupra unui membru ca un atac asupra tuturor. Această clauză a fost invocată o singură dată, după atacurile din 11 septembrie 2001 asupra New Yorkului și Washingtonului. Aliații europeni au răspuns, alăturându-se misiunii conduse de SUA în Afganistan.

„Trump a evitat serviciul militar de cinci ori”

Unii politicieni au remarcat că Trump a evitat recrutarea în timpul războiului din Vietnam, invocând probleme la picioare.

„Trump a evitat serviciul militar de cinci ori”, a scris pe X Ed Davey, liderul liberal-democraților britanici. „Cum îndrăznește să pună la îndoială sacrificiul lor?”, s-a indignat el.

Sacrificiul Poloniei „nu va fi niciodată uitat și nu trebuie diminuat”, a declarat ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz. „Polonia este un aliat de încredere și dovedit, iar nimic nu va schimba acest lucru”, a scris el pe X.

Comentariile lui Trump au fost „ignorante”, a declarat Rasmus Jarlov, membru al Partidului Conservator de opoziție din parlamentul danez.

Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat că Statele Unite s-au bazat pe această solidaritate, iar trupele britanice care au servit în timpul campaniei de 20 de ani ar trebui să fie amintite ca „eroi care și-au dat viața în slujba națiunii”.

Statele Unite au pierdut aproximativ 2.460 de soldați în Afganistan, potrivit Departamentului Apărării al SUA. Un total de 457 de militari britanici au fost uciși, din cei peste 150.000 care au fost detașați.

Peste 150 de canadieni au fost uciși, alături de 90 de militari francezi, în timp ce Danemarca, care a fost supusă unei presiuni puternice din partea lui Trump pentru a vinde regiunea semiautonomă Groenlanda către SUA, a pierdut 44 de soldați, una dintre cele mai mari rate de mortalitate pe cap de locuitor dintre țările NATO. România a pierdut 27 de militari în Afganistan, participând la misiuni încă din 2001, când nu era încă membră NATO.

