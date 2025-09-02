Live TV

copii kiev
Copii adăpostiți în metroul din Kiev. Sursa foto: X

Elevii din Kiev au fost nevoiți să se ascundă în metrou pe 2 septembrie, când dronele rusești au declanșat sirenele de raid aerian în toată capitala, perturbând începutul noului an școlar.

Anul școlar în Ucraina a început oficial pe 1 septembrie, dar alertele aeriene întrerup în mod regulat orele de curs în toată țara. Elevii și profesorii s-au adaptat mutând lecțiile în adăposturi subterane sau trecând la învățământul online, atunci când este posibil.

Alerta aeriană din 2 septembrie, declanșată de drone rusești, a început la ora 9:20 dimineața, ora locală, și a durat peste trei ore, surprinzând mulți copii în drum spre școală, înainte de începerea orelor, transmite kyivindependent

Întreruperile au devenit parte din viața de zi cu zi a elevilor din Ucraina. Potrivit ONG-ului Save the Children, sirenele de raid aerian au forțat copiii să lipsească în medie de la una din cinci lecții în timpul anului școlar 2024-2025, cu întreruperi mult mai mari în regiunile din prima linie.

Harkov, situat în apropierea graniței cu Rusia, a răspuns prin deschiderea a șapte școli subterane nou construite pentru 17.000 de elevi.

Unele sunt situate la trei etaje sub pământ, oferind săli de clasă proiectate să reziste la atacuri cu rachete și drone.

În ciuda rezilienței elevilor și profesorilor, sistemul de învățământ din Ucraina a fost grav afectat de război.

La începutul anului școlar 2024-2025, Serviciul Național de Statistică a înregistrat doar 3,74 milioane de elevi în toate formele de învățământ — cea mai mică cifră din ultimele trei decenii.

În ultimele luni, Rusia a intensificat din nou atacurile aeriene împotriva Kievului și a altor orașe, în ciuda presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump pentru încheierea unui acord de pace și a amenințărilor cu sancțiuni.

